Marius Ciobanu, „beneficiarul“ celei mai aspre pedepse date vreodată la Constanţa pentru corupţie

Cinci ani de pușcărie pentru fostul adjunct al ITM

Marius Ciobanu, „beneficiarul“ celei mai aspre pedepse date vreodată la Constanța pentru corupție

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au emis o sentință care a uimit pe toată lumea, atât avocați, cât și justițiabili sau alte persoane care mai cunosc, cât de cât, mersul justiției constănțene. Marius Ciobanu, fostul director adjunct de la ITM Constanța, a fost condamnat la nici mai mult, nici mai puțin de cinci ani de închisoare cu executare, pentru că a încercat să-și trafice influența contra sumei de 2.500 de lei. Este, fără doar și poate, cea mai aspră pedeapsă în materie de corupție dată vreodată la Constanța. O sentință usturătoare, mai ales că au existat pe rolul instanțelor constănțene dosare penale care vizau fapte de corupție mult mai grave și în care se vorbea de sume mult mai mari de bani, de ordinul miilor sau zecilor de mii de euro (vezi aici sentințele penale prin care au fost condamnați fostul șef al Secției Regionale de Poliție Transporturi, comisarul șef Ioan Bucur, și comisarul Claudiu Bucur, de la același Serviciu, care au primit mită 1.000, respectiv 15.000 de euro, și care nu au fost condamnați decât la un an, respectiv un an și 10 luni de închisoare). Numai că funcția publică și apartenența politică se pare că au „cântărit” în defavoarea lui Ciobanu, astfel că judecătorii i-au aplicat cea mai aspră pedeapsă în materie de corupție care a fost dată vreodată la malul mării. Pus în temă de avocați că veștile sunt foarte proaste, Marius Ciobanu s-a deplasat, ieri, la Palatul de Justiție, unde a văzut cu ochii lui sentința postată pe infochioșcuri, nevenindu-i să creadă. „Nu am comis o crimă! Nici ăia care fac o crimă nu iau cinci ani…” - a repetat, de câteva ori, Ciobanu, la vederea hotărârii emise de tribunal. Este clar că nimeni nu se aștepta la așa ceva, mai ales Ciobanu, care și-a ales trei avocați ca să-i apere interesele în instanță… Singura alinare a lui nu poate fi decât gândul că sentința nu este definitivă, ci ea mai poate fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Constanța, după care mai există o cale de atac, recursul, la Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii Direcției Naționale Anti-corupție - Serviciul Teritorial Con-stanța au dispus, la finele anului trecut, trimiterea în judecată a lui Marius Ciobanu, fostul director coordonator adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța, în stare de arest preven-tiv, el fiind acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit procurorilor DNA Constanța, Marius Ciobanu, în calitatea pe care o avea, la data de 8 octombrie 2009, a pretins foloase materiale (neprecizate), iar la data de 13 octombrie 2009 a primit suma de 2.500 de lei de la denunțătorul Dorin Diaconu. El a promis în schimb că va interveni, în sensul de a influența inspectorii de muncă la care va fi repartizată spre soluționare sesizarea adresată instituției menționate de Lică Năstruț, fost angajat al SC „Astor International” SRL Constanța, reprezentată de denunțător, în calitate de asociat unic și administrator. Ciobanu ar fi dat de înțeles că măsurile ce ar putea fi luate în legătură cu încălcarea raporturilor de muncă de către angajatorul reclamat ar fi favorabile acestuia. Marius Ciobanu a fost eliberat de magistrați, sub control judiciar, după ce a petrecut după gratii aproximativ patru luni.