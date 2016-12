Marinari ucraineni, aflaţi ilegal în România, acuzaţi de contrabandă cu motorină

Marinari ucraineni, aflați ilegal în România, acuzați de contrabandă cu motorină

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat și reținut o ambarcațiune sub pavilion România, la bordul căreia se aflau cinci ucraineni, care alimentau motorină de la un tanc petrolier aflat în apele teritoriale ale Ucrainei.Miercuri seară, în zona de competență a Poliției de Frontieră Isaccea, în dreptul milei marine 61 a fluviului Dunărea, polițiștii de frontieră au monitorizat în baza analizei de risc activitatea unei nave șlep motor sub pavilion România, care a acostat lângă un tanc petrolier aflat în apele teritoriale ale Ucrainei și a demarat activități de alimentare cu combustibil.După terminarea alimentării cu combustibil, nava șlep motor sub pavilion România a revenit în apele teritoriale românești continuându-și deplasarea spre Tulcea.O ambarcațiune a Gărzii de Coastă a plecat în urmărirea șlepului, reușind să îl rețină în dreptul milei marine 57 pe fluviul Dunărea, unde o echipă de abordaj a urcat la bordul ei.Verificările au stabilit faptul că la bord se aflau cinci marinari ucraineni, cărora nu li s-a efectuat controlul la ieșirea și intrarea în țară, iar în cele două tancuri de combustibil s-a descoperit o diferență de 5.000 de litri de motorină pentru care comandantul nu a putut prezenta documente justificative.Cantitatea de motorină descoperită a fost evaluată la o valoare de aproximativ 30.000 lei. Cei cinci marinari ucraineni vor fi cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de „intrare sau ieșire din țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat” și „colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia”.