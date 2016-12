Marinari bulgari cercetaţi pentru trecere ilegală a frontierei şi contrabandă cu motorină

Marinari bulgari cercetați pentru trecere ilegală a frontierei și contrabandă cu motorină

La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră din cadrul S.P.F. Isaccea au surprins pe brațul Chilia o ambarcațiune sub pavilion R. Bulgaria, care se alimenta cu produs petrolier de la o navă aflată în apele teritoriale ale R. Ucraina.Respectiva ambarcațiune, cu trei marinari de cetățenie bulgară la bord, fusese interceptată în data de 03.07.2012 și de polițiștii de frontieră din cadrul S.P.F. Pardina după ce părăsise apele teritoriale ale României îndreptându-se spre cele ale R. Ucraina.Verificările au stabilit faptul că ambarcațiunea sub pavilion R. Bulgaria a intrat în România și s-a supus controlului de frontieră în P.T.F. Constanța Sud.Comandantul ambarcațiunii sub pavilion R. Bulgaria a declarat faptul că intenționa să ajungă la rampa din localitatea Tatamir, aflată în apropierea comunei Chilia Veche, pentru a încărca cereale, însă pentru că nu cunoștea foarte bine traseul s-a abătut pe un canal lăturalnic aparținând R. Ucraina.După ce a staționat două zile la rampa de cereale din Tatamir, ambarcațiunea bulgărească a plecat pe Dunăre spre Isaccea, pe drum abătându-se în mod intenționat de la traseul declarat, cu scopul de a se alimenta cu motorină de la un tanc petrolier sub pavilion R. Moldova, care naviga în apele teritoriale ale R. Ucraina.În urma controlului a fost descoperită cantitatea de aproximativ 6.000 litri de motorină în plus față de combustibilul declarat în documente, pe care comandantul bulgar a declarat că a primit-o în urma unor negocieri cu marinarii respectivului tanc petrolier.Întreaga cantitate de motorină, evaluată la aproximativ 36.000 lei, a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.Celor trei persoane de cetățenie bulgară, cercetate deja pentru infracțiunea de „ieșire/intrare din/în țară prin trecerea ilegală a frontierei de stat”, faptă prevăzută și sancționată de art. 70, alin. 1 din O.U.G. 105/2001, li s-au întocmit actele premergătoare pentru aceeași faptă, respectiv pentru infracțiunea de „introducere de bunuri în țară prin alte locuri decât cele stabilite de Codul Vamal”, faptă prevăzută și sancționată de art. 270, alin. 1 din Legea 86/2006.