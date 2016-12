MARINAR CONSTĂNŢEAN DISPĂRUT / "Varianta cu SINUCIDEREA este praf în ochi"

2

vladut

Ce sa stie, poate sti tu ceva si nu spui.si eu am facut mult timp algeria si n-am avut ce sa stiu.Din cate am inteles terminase contractul si si-a facut cerere de prelungire.Eu am vazut foarte multi baieti care au clacat pe sfarsit de contract, tocmai dupa ce si-au facut prelungire.Multi cred ca se pricopsesc daca stau mai mult la vapor , in schimb nu stiu pe nimeni care sa se fi imbogatit din meseria asta