Mariana Mircea, primarul oraşului Cernavodă, trimisă în judecată pentru fals în declaraţii

Mariana Mircea, primarul orașului Cernavodă, trimisă în judecată pentru fals în declarații

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au dispus, vineri, trimiterea în judecată a primarului PSD de la Cernavodă, Mariana Mircea, pentru fals în declarații. Procurorii spun că ea a completat în fals declarațiile de avere și interese depuse potrivit obligațiilor legale. De asemenea, primărița ar fi urmărit, se pare, să ascundă o situație de incompatibilitate în care s-a aflat în perioada iulie - decembrie 2007, încercând să obțină astfel validarea mandatului de ales local. Anchetatorii spun că ea a realizat în mod nejustificat venituri de la SNN SA - Sucursala CNE Cernavodă. Procurorii spun că dosarul penal al Marianei Mircea s-a născut în urma sesizării Agenției Naționale de Integritate (ANI), care a constatat că primarul orașului Cernavodă a menționat date inexacte în cuprinsul declarațiilor de avere și interese depuse la data de 16.07.2008, chestiuni reprezentând, potrivit sesizării ANI, „indicii temeinice privind săvârșirea infracțiunii de fals în declarații”. La data de 22 martie 2010, procurorii de la Medgidia au dispus începerea urmăririi penale față de Mariana Mircea, iar, la nici o lună, trimiterea ei în judecată. În rechizitoriul întocmit de procurorii de la Medgidia este precizat că, la data de 30 martie 2009, ANI s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul că Mariana Mircea, actualmente primar al orașului Cernavodă, nu a respectat dispozițiile legale privind comple-tarea și depunerea declarațiilor de avere și interese. Inspectorii instituției amintite au efectuat mai multe verificări, ei ridicând o serie de documente, din analiza cărora se dovedea, pe de o parte, dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobile deținute de Mariana Mircea, iar, pe de altă parte, evidențiau veniturile obținute de aceasta în perioada 2004 - 2008. Inadvertențe între declarațiile de avere și cele de interese Concluziile cercetărilor au scos la iveală că existau inadvertențe evidente între declarațiile de avere și cele de interese completate de primarul Mariana Mircea la data de 16 iulie 2008, după validarea mandatului de primar al orașului Cernavodă. De asemenea, pe parcursul cercetărilor s-a mai stabilit și că situația nu este singulară, întrucât anterior actelor ce au stat la baza verificărilor ANI, la data de 17 aprilie 2008, se mai depusese o astfel de declarație, necesară intrării în cursa electorală pentru obținerea mandatului de primar. Astfel că cercetările au fost extinse și s-a constatat că în declarațiile de avere verificate Mariana Mircea a trecut în mod eronat că deține în proprietate un teren intravilan în comuna Saligny, în suprafață de 1.000 de mp, dobândit în 2007, deși, potrivit actelor de proprietate, terenul respectiv este de fapt în suprafață mai mică, adică 974 mp. La aceeași rubrică, primărița a declarat că deține un teren intravilan în municipiul Oradea, în suprafață de 3.000 de mp, aspect, de asemenea, nereal, terenul fiind de fapt în suprafață de 3.226 mp. Mai mult, ea nu a trecut nicăieri că deține în proprietate un teren de 400 mp în orașul Cernavodă, pe strada Mihai Eminescu nr. 19. Venituri realizate nedeclarate Pe lângă aceste inadvertențe legate de proprietățile pe care le are, Mariana Mircea a făcut și anumite mențiuni nereale în declarațiile analizate. Astfel, la rubrica „venituri realizate în ultimul an fiscal, potrivit art. 41 din codul fiscal”, în aceeași manieră, primarul de la Cernavodă a consemnat că, în anul fiscal 2007 a realizat doar venituri de la SC ROMAS EXPERT Cernavodă în cuantum de 1.200 lei. Ulterior, după verificările efectuate de inspectorii ANI, s-a stabilit că, în realitate, în afară de veniturile declarate, în mod suplimentar, a mai realizat și altele, respectiv cele provenite de la Societatea Națională Nuclearelectrica SA - Sucursala CNE Cernavodă și de la Primăria orașului Cernavodă. Astfel, conform fișei fiscale oficiale privind impozitul pe veniturile realizate din salarii, așa cum a fost întocmită de angajatorul - Primăria orașului Cernavodă, rezultă că Mariana Mircea a beneficiat de venituri în sumă de 5.624 lei, aferente anului fiscal 2007. Din fișa fiscală întocmită de Societatea Națională Nuclearelectrica rezultă că primarul Cernavodei a realizat, în perioada iulie - decembrie 2007, venituri în valoare de 10.554 lei. Procurorii de la Medgidia au apreciat că Mariana Mircea „a urmărit în mod evident producerea unor consecințe juridice în momentul completării declarațiilor de avere și de interese, respectiv acelea de a ascunde o situație de incompatibilitate în care s-a aflat în perioada iulie - decembrie 2007, când a realizat venituri de la SNN SA - Sucursala CNE Cernavodă, deși, cum am arătat, infracțiunea este consumată deja la momentul depunerii ca atare la autoritatea publică a declarațiilor de avere nereale”. Mariana Mircea s-a declarat nevinovată Cu ocazia audierii, Mariana Mircea a declarat că este nevinovată și că fapta reținută în sarcina sa reprezintă un abuz de interpretare a legii. Mai mult, ea a precizat în apărare că declarațiile de avere și de interese sunt aferente mandatului de primar și că sunt completate conform actelor normative în vigoare și interpretării unitare pe care ea însăși a dat-o legii pe tot parcursul activității de ales local. Ea a mai spus că, la capitolul venituri din declarația de avere din cauză, ar fi trecut mențiunile prevăzute de lege. „Nu are însă nici o explicație legată de omisiunile declarării unor venituri așa cum se întâmplă în cauză” - mai spun procurorii. Dosarul primarului orașului Cernavodă a fost trimis la Judecătoria Medgidia, care urmează a stabili primul termen de judecată în proces.