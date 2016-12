Marian Godină îl atacă dur pe Ion Cristoiu: "Vă vine să credeţi că omul ăsta a fost în stare să spună aşa ceva? SĂ-ŢI FIE RUŞINE!"

Marian Godină îl atacă dur pe Ion Cristoiu: "Vă vine să credeți că omul ăsta a fost în stare să spună așa ceva? SĂ-ȚI FIE RUȘINE!"

Ştire online publicată Joi, 22 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Cristoiu: Stiu ca o sa va suparati, dar din punctul meu de vedere mama politistului ar trebui sa taca pentru ca…Manastire: De ce sa taca?Cristoiu: Pentru ca tre sa taca, in asemenea cazuri taci. Deja e prea activa, pe scrieri, in presa. Vorbesc serios, nu stiu ce varsta are, banuiesc ca poate sa imi fie fiica, sau ce o fi. N-am...Manastire: Dar e revoltata de…Cristoiu: Dl Manastire, am o rugaminte. Sunt om batran, cunosc, e prea revoltata. Iertati-ma, te-ai revoltat o data, te-ai indurerat, acuma incepe sa povesteasca, e cultivata, daca nu stie e manipulata intr-o directie politica. Poate sa fie si mama lui Isus Hristos. Daca este manipulare, nu e corect. Durerea fata de o moarte a fiului nu justifica deja sa faca politica. Ea face politica, pe Facebook, povesteste cum i-a taiat capul."Vă vine să credeți că omul ăsta a fost în stare să spună așa ceva? Eu când am citit prima oară asta în presa scrisă, am crezut că e vreo știre falsă, gândindu-mă că niciun om, oricât de lipsit de scrupule ar fi, nu ar putea spune așa ceva despre o mamă care și-a pierdut unicul copil. Abia când am văzut înregistrarea video am realizat că acest ipochimen chiar a spus chestiile astea. Sper că, prin aceste afrimații, nenea ăsta tocmai și-a pus punct carierei. Îmi e greu să cred că cineva îl mai poate numi pe acest om "maestru". De fapt, cred că am greșit că l-am numit și "om". Îmi era lehamite și înainte să urmăresc această ființă vorbind, pentru că nu știam dacă mai mult vorbește sau mai mult scuipă, dar mă gândeam că e un defect din fabricație cauzat de vreo hipersecreție salivară și încercam să trec peste, însă azi mi-am dat seama că acest individ poate scuipa și înghiți în același timp și când spun că înghite nu mă refer la oxigen.Să-ți fie rușine, om bătrân, așa cum te autointitulezi, că ai putut debita că o femeie atât de greu încercată își plânge fiul fiind manipulată politic și că ar trebui să tacă! Nu ai nevoie de un creier mai mare decât o nucă prin care să zburde mai mult de juma' de neuron, ca să îți dai seama că politica e ultima grijă a acelei mame, iar dacă nici pe ăla nu îl ai, atunci cel care ar trebui să tacă și să nu mai scoată capul vreodată în public ești chiar 'matale.