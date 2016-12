Marian Godină, către o tânără deranjată de un copil cu dizabilităţi: "Prostia nu e depistată la analize"

Marian Godină, către o tânără deranjată de un copil cu dizabilități: "Prostia nu e depistată la analize"

Ştire online publicată Luni, 22 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Polițistul Marian Godină, ajuns celebru tocmai datorită postărilor sale pe rețelele de socializare, a reușit să-și surprindă din nou fanii, de data asta cu o poveste de pe plajă.Dincolo de faptul că este polițist, Marian Godină se poate lăuda și cu un condei iscusit, postările lui ajungând adesea virale. De data aceasta el a povestit o întâmplare de pe plajă, unde a fost impresionat de cazul unei fetițe cu dizabilități, dar și enervat de reacțiile unor turiști aflați în apropiere, scrie libertatea.ro”Era spre apus. Apa mării îmi ajunsese până la genunchi și înaintam încet, încercând să-mi fac curaj să intru cu totul, când mi-a fost atrasă atenția de un zgomot. Un fel de muget al unei vaci aflate în suferință, amestecat cu niște sughițuri și alte sunete de neînțeles, ca niște răcnete. Am privit spre locul de unde s-a auzit și am înțeles repede ce era. Era un râs al unui copil. Un copil vizibil bolnav. În locul mâinilor avea un fel de terminații foarte scurte, prevăzute cu degete, dar cu toate astea total inutile și neascultătoare. O bătrână, probabil bunica, o ținea pe fetiță de colacul pe care îl avea și îi făcea semn să râdă mai puțin zgomotos. Cu mintea la imaginea ce o aveam în față, nici nu mi-am dat seama cum am ajuns în apă până la gât. Nici nu mi se mai părea rece. M-am dus spre copilă, prefăcându-mă că nu am văzut nimic neobișnuit și i-am zâmbit. A început să râdă și mai tare, și mai zgomotos. Sunetele pe care le scotea erau sfâșietoare și atrăgeau atenția tuturor. Câțiva copii aflați în apă, au ieșit ca speriați de bau-bau. Bunica a început să împingă colacul spre plajă, simțind că i-a alungat pe ceilalți și s-a retras pe plajă, luând copila în brațe. Atunci am observat că nici să meargă nu putea, picioarele fiind la fel de neputincioase ca mâinile.Am ieșit și eu din apă și m-am așezat pe șezlong, cu gândul la acel copil. Lângă mine, o fată cu iubitul ei analizau întâmplarea, iar fata părea contrariată că părinții acelui copil nu l-au dus pe o plajă specială pentru oameni cu probleme și că ea e obligată să o audă cât face de urât. Vorbea pe un ton superior și era tare încrezută, deși privirea ei tâmpă nu denota deloc inteligență. De la starea de milă, trecusem acum la una de nervi si refuzam să cred că există oameni pe care nu îi mișcă așa ceva. Nu m-am putut abține și m-am băgat în seamă:-Auzi, dar dacă veți avea și voi un copil așa?S-au uitat amândoi mirați spre mine și fata mi-a răspuns:-În ziua de azi se face analize, mai bine nu-l mai faci.-Da, da, se face analize, dar dacă l-au făcut, acum ce să-i facă?-Să și-l crească, dar nu să chinuie pe alții.-Sincer, mai tare m-ați chinuit voi astăzi decât fetița aia. Dar măcar tu ai o scuză, prostia nu e depistată când „se face analizele”.Băiatul începuse să mă măsoare din priviri, gândindu-se probabil dacă mi-ar putea trage vreuna, dar tot fata a fost cea arțăgoasă.-Ia uite, al drecu’ român, s-a găsit el să facă pă deșteptu’. D-aia n-am mers, mă, la marea noastră, ca să scăpăm de românași d-ăștia ca tine. De azi dimineață stăm aici, pe plajă și nu ne-a deranjat nimeni și vii tu acu’.-Cum? De azi dimineață nu ați plecat de pe plajă deloc?-Nu, mă. Că d-aia am plătit șezlonguri și umbrelă. Și dacă nu ai fi un țăran sărac, ai ști că îți poți comanda mâncare la șezlong. Deci care-i problema ta că stăm noi aici de dimineață?-V-ați pișat în apă”, a povestit Marian Godină pe pagina sa de Facebook, unde reacțiile fost pe măsură.