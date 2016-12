Marea debarcare la Capul Midia: Puşcaşi marini americani şi militari români, la un exerciţiu pe litoral

Marea debarcare la Capul Midia: Pușcași marini americani și militari români, la un exercițiu pe litoral

Ştire online publicată Miercuri, 03 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aproximativ 350 de pușcași marini americani și 200 de militari români au participat, miercuri, la un exercițiu de desant maritim, ce a avut loc în poligonul de trageri sol-aer "Gl. Bg. Ion Bungescu" de la Capul Midia, acest tip de exercițiu desfășurându-se pentru prima dată în România, informează Mediafax.Potrivit Statului Major al Forțelor Navale, pe plaja de la Capul Midia, a avut loc, miercuri dimineață, o acțiune de debarcare a desantului maritim, de la bordul navei USS Whidbey Island, parte a exercițiului româno-american Summer Storm, ce s-a desfășurat, în perioada 30 iulie - 3 august, în Tabăra de Instrucție și Poligonul de Trageri Sol-Aer (TIPTSA) Capu Midia. Organizatorii spun că acest tip de exercițiu a fost realizat pentru prima dată în România, ca parte a eforturilor Marinei SUA de a consolida parteneriatul cu Forțele Navale Române și de a crește interoperabilitatea în zona Mării Negre.La activitate au fost angrenați aproximativ 350 de infanteriști marini, din cadrul Diviziei 22 expediționare americane, și 200 de militari români din cadrul Batalionului 307 Infanterie Marină și ai Divizionului Nave Minare-Deminare.Militarii au fost lansați, în cursul dimineții, de la bordul navei amfibie de asalt USS Whidbey Island (LSD-41). "Pentru noi exercițiul de astăzi (miercuri - n.r.) a început la ora 04.00 când am început pregătirile de lansare a primelor vehicule amfibiu. La ora 06.00 am ancorat nava și am lansat cele 13 amfibii la ora 08.30. Ele au ajuns la țărm în jumătate de oră", a declarat comandantul navei USS Whidbey Island, Cmdr. Eric L. Conzen. Conform scenariului, exercițiul de miercuri a avut trei componente, desantul maritim, incursiunea pe plajă și atacarea unui punct de comandă a unei grupări suspecte de piraterie. "Am executat un set foarte complex de misiuni realistice. În urmă cu două zile am executat și misiuni împreună cu două elicoptere (elicopetere Puma Naval ale Forțelor Navale Române - n.r.), ocazie cu care am certificat puntea de aterizarea a navei noastre. În mod normal noi nu avem elicoptere la bord și a fost o ocazie unică să putem antrena echipajul împreună cu piloții români", a mai afirmat Cmdr. Eric L. Conzen.El a apreciat ca "incredibilă" experiența de a lucra împreună cu militarii români, pe care i-a descris ca fiind la fel de buni ca omologii lor americani."A fost incredibil. A fost o experiență interesantă să lucrăm împreună cu marina română. Ca ofițer naval nu știam foarte multe despre infanteria marinei române. Am avut 36 ofițeri la bord, care au participat la pregătirea și executarea misiunilor, și au fost la fel de buni ca și noi", a spus comandantul navei USS Whidbey Island.Militari din Forțele Navale Române au participat, în perioada 30 iulie - 3 august, la exercițiul româno-american Summer Storm, în zona Capu Midia și la Tabăra de Instrucție și Poligonul de Trageri Sol-Aer (TIPTSA), Capul Midia.