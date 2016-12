Marea agitată face victime: Un tânăr s-a înecat şi doi copii au fost salvaţi în ultima clipă

Marea agitată face victime: Un tânăr s-a înecat și doi copii au fost salvați în ultima clipă

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr de 21 de ani s-a înecat, iar doi frați de 11 și respectiv 13 ani, lăsați nesupravegheați au fost salvați în ultima clipă. Copiii aflați în vacanță la Mangalia, au ignorat avertizările salvamarilor care au arborat steagul roșu ce interzice scăldatul. Norocul lor că au fost văzuți de turiștii de pe plajă, care au dat alarma, informează Realitatea.net.Salvamarii au reușit să-i scoată pe copii din apă în ultima clipă."La un moment dat am văzut că strigă ajutor am crezut că glumește și abia atunci am văzut că trece apa peste el și am ieșit și am început să strig să vină", a spus un martor."Nu au voie în apă mai sus de genunchi. Este cod roșu și nu au voie în apă. Valurile vin cu tot ceea ce este din larg. Scoici nisip, alge", a spus un salvamar.Cu câteva ore înainte, în același loc, un turist de 21 de ani din Bacău a fost luat de valurile care ajungeau și la 2 metri înălțime. Tânărul nu a mai putut fi salvat.Toata ziua salvatorii de pe întreg litoralul au scos din mare zeci de turiști aflați pe punctul de a se îneca.