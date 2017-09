Marea agitată face din nou victime! Bărbat dispărut în valuri, căutat de ore bune, de salvamari

Ştire online publicată Miercuri, 09 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un bărbat a intrat în apele Mării Negre, în stațiunea Jupiter, în ciuda faptului că și astăzi este arborat steagul roșu, cel care interzice scăldatul în apă. Cel mai probabil, din cauza curenților puternici și a valurilor mari, acesta nu a mai reușit să iasă la mal. Salvamarii încearcă să dea de urma acestuia și la această oră.UPDATE - În jurul orei 05.00, in aceasta dimineata, a fost gasit trupul neinsufletit al barbatului disparut ieri la Mangalia. Victima a fost scoasa de valuri pe nisip. De asemenea, o alta persoana s-a inecat in mare, in statiunea Jupiter, in dreptul Hotelului Tismana. Din pacate, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata turistului, in varsta de 45 de ani, din Craiova.