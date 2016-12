Mare grijă la cum vă urcaţi la volan de Paşti! Poliţiştii rutieri „vă filmează“

Mare grijă la cum vă urcați la volan de Paști! Polițiștii rutieri „vă filmează“

Peste 300 de polițiști vor lua la „puricat” județul Constanța, începând de astăzi, pentru a preveni producerea de incidente nefericite. Oamenii legii spun că vor acționa cu precădere în zona lăcașelor de cult, dar și în zona manifestațiilor din zonele turistice.În acest an, se așteaptă un flux de turiști, de Paști, așa că polițiștii vor fi pregătiți pentru întâmpinarea lor. „Au fost desemnați polițiști la toate lăcașurile de cult din județ. Sâmbătă vor fi angrenați cei mai mulți polițiști. În medie tot peste 300 de polițiști zilnic, cu mențiunea că sâmbătă seara vor fi cinci manifestări mai importante, două manifestări în muni-cipiul Constanța, zona Peninsulă Cazino și Biserica Sf. Mina, mai avem manifestări în Ion Corvin, Techirghiol și Mangalia. Vor fi polițiști pe traseele de acces, vor fi polițiști în ținută civilă, patrule împreună cu jandarmi”, a precizat comisarul șef Dumitru Bogdan Despescu, inspectorul șef al IPJ Constanța.Polițiștii vor acționa atât independent, cât și în sistem integrat, împreună cu jan-darmii. De asemenea, pe principalele artere de circulație, cu preponderență pe drumurile naționale și în zonele turistice, precum și în zona lăcașelor de cult religios, polițiștii rutieri vor acționa pentru menținerea fluenței traficului și prevenirea producerii unor evenimente grave de circulație, în general a celor generate de excesul de viteză și de conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice, fiind amplasate în trafic peste 15 aparate radar. Rutieriștii vor acționa atât în municipiul Constanța, pe cele mai circulate bulevarde, cât și pe principalele drumuri din județ, cum ar fi DN 22 C, care leagă Constanța de Medgidia și DN 39, Constanța - Mangalia.„Ne dorim și îmi doresc ca și în acest an în județul Constanța să nu avem evenimente deosebite, atât constănțenii, cât și turiștii să se simtă în siguranță. Sunt câteva din activitățile importante pentru această perioadă”, a afirmat șeful IPJ Constanța.