Dacă nu va primi 2% din PIB

MApN va anula anul viitor toate contractele amânate în 2009

Ştire online publicată Vineri, 06 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Apărării Naționale va anula, anul viitor, contractele de achiziție pentru armament și tehnică militară, renegociate în 2009 din cauza lipsei banilor, în situația în care nu i se va aloca un procent de aproximativ 2% din PIB, a declarat, ieri, secretarul de stat din MApN, Aurel Lascu. „De data asta, vom fi nevoiți să anulăm contracte, dacă nu vom primi bani. Anul acesta am reușit să nu anulăm vreun contract, doar le-am decalat. Dacă nu se rezolvă problema financiară, vom fi nevoiți să renunțăm la o parte din achiziții. Dacă nu putem să ne îndeplinim obligațiile financiare pentru o anumită perioadă, furnizorul poate solicita rezilierea contractului. Nimeni nu poate să stea agățat la infinit de o situație financiară incertă”, a declarat șeful Departamentului pentru armamente din cadrul MApN, Aurel Ionel Lascu. Potrivit oficialului MApN, bugetul Armatei ar trebui să fie mărit cu aproximativ 70-75%, pentru a se putea plăti restanțele la contractele amânate în anul 2009. „Refuz să mă gândesc că o să avem un buget la fel de mic ca anul acesta. Vrem să depășim anul acesta dificil. Noi am cerut o mărire de 70-75 la sută a bugetului, pentru a ne putea apropia de 2% din PIB. Toată lumea cere și Parlamentul hotărăște și sper ca pentru anul viitor să decidă bine. Vom fi capabili, dacă vom primi această mărire, să ne onorăm toate restanțele din 2009, pentru că am amânat multe livrări de anul acesta pentru la anul și vrem să ne terminăm contractele deja semnate prevăzute să se finalizeze în 2010", a afirmat secretarul de stat Aurel Lascu.