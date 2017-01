Manifestări ale jandarmilor, de ziua Unirii

În perioada 23 - 25 ianuarie 2008, în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Constanța se desfășoară un program de activități dedicate împlinirii a 149 de ani de la Unirea Principatelor Române, sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Potrivit purtătorului de cuvânt al IJJ Constanța, căpitan Sorin Trancă, la biblioteca inspectoratului va fi organizată în această perioadă o expoziție de carte, sub titulatura „Unirea Principatelor - 24 Ianuarie 1859“, destinată angajaților. Astăzi, 24 ianuarie, în clubul unității, are loc, în fața întregului personal al Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, o expunere susținută de profesor dr. Cosmin Scurtu, directorul Muzeului Militar, filiala Constanța, intitulată „24 Ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române, în lumina documentelor de arhivă“. Personalul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța participă, în zilele de 24 și 25 ianuarie, și la Cupa Unirii, fotbal în sală, competiție găzduită de sala de sport din Basarabi. Jandarmeria datorează făuritorului Unirii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, modernizarea ei, ca instituție a statului. Prin legea de organizare a puterii armate în România, din noiembrie 1864, Jandarmeria este organizată pe principii noi, ca element al armatei permanente.