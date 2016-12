Mangalia în FALIMENT

Ştire online publicată Miercuri, 01 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 29 ianuarie, la Casa de Cultură Mangalia a avut loc o întâlnire între președinții de asociații de proprietari și consilierii locali, brusc deveniți „specialiști“ în termoficare, în frunte cu Constantin Filimon. Acesta a făcut istoria termoficării din Mangalia, care, după logica lui, vinovate de frigul din apartamente sunt toate conducerile primăriei de după 1989 încoace, uitând să spună adevărul, că, în plină iarnă, visteria primăriei e goală, ba, mai mult, Tusac și consilierii obedienți lui au lăsat datorii de peste 280 de miliarde de lei și, noua societate „Callatis Therm“, adusă de fostul primar în 2011 nu are bani pentru achiziție de combustibil.Ceea ce nu s-a spus a fost faptul că societatea Rominservices Therm S.A. avea prin Petromidia, în permanență, un stoc de combustibil în valoare de aproximativ 100 miliarde de lei, valoare cu care a creditat asociațiile de proprietari și Municipiul Mangalia timp de opt ani de zile cât a funcționat, perioadă în care furnizarea agentului termic în oraș s-a făcut în condiții bune, cetățenii au avut căldură și apă caldă în regim non-stop, la un preț mediu la producție de 370 de lei vechi și către populație de 170 lei.Noua societate, „Callatis Therm”, cu un capital social inițial de numai 500 de lei și fără niciun angajat, acceptată și de consilierii prezenți la Casa de Cultură, nu putea furniza agentul termic în condiții bune, întrucât nu avea nici stocul de combustibil necesar și nici suma de 100 de miliarde de lei, cu care să achiziționeze combustibilul.Soluția așa-zis salvatoare pe care Filimon și consilierii lui au găsit-o a fost una populistă, aceea că e bine să se furnizeze agent termic în program de 12 ore și un preț al gigacaloriei de 670 de lei și, pentru populație 350 de lei, adică, o soluție de două ori mai costisitoare decât cea din mandatul lui Zanfir Iorguș.Ceaiuri gratuite de o sută de milioane de lei pe lună Vorbind despre frigul din locuințele mangalioților, trebuie menționate datoriile lăsate de fostul primar Tusac către furnizorii de servicii, ce însumează, la sfârșitul anului 2011, 203 miliarde de lei! Alături de acestea se află și o serie de lucrări efectuate, dar nefacturate, în valoare de peste 80 de miliarde de lei (pentru anvelopările blocurilor din centrul orașului, schimbatul bordurilor și trotuarelor aflate în stare bună etc).Aflăm, din listele dezvăluite de angajați ai Primăriei, că Tusac a reușit să arunce, într-o singură lună, pe ceaiurile de la Pavilionul Pensionarilor, 108 milioane de lei vechi, pe ornamente luminoase într-un oraș care nu a avut nicio podoabă de sărbători - 748 milioane de lei, pe bariere de acces - 85 de milioane de lei, foișoarele inutile amplasate pe spațiile verzi - 750 de milioane de lei, semaforul orașului, care a și fost întrerupt din cauza inutilității sale - 730 de milioane de lei, vopsit de bănci - 500 de milioane de lei.Firma de pază privată care a păzit Primăria a încasat sume fabuloase, din care Primăria mai are de acoperit 3 miliarde de lei, pentru Polaris (firmă ce a dublat costurile la salubrizare în mai puțin de un an) mai trebuie achitați circa 60 de miliarde de lei, onorariile avocaților lui Tusac mai văduvesc bugetul local de 370 de milioane de lei, etc, etc. Consilierii lui Tusac se leapădă de elDe ce nu mai recunosc consilierii fideli ai lui Tusac că i-au aprobat acestuia toate cheltuielile mai sus menționate, iar că cetățenii tremură în locuințe din culpa lor, a tuturor? Să îi reamintim pe cei ce au votat, în numele „binelui cetățenilor“, toate proiectele lui Tusac: Constantin Filimon și Bogdan Filip - Forța Democrată, Bogdan Maganu, Gheorghe Mazâlu, Mihai Voicu, Daniel Slăvescu și Ion Petcu - PSD, Sorin Andrei, Sorin Cucoranu - PNL, alături de trei consilieri ce și-au trădat partidul, PDL - Dan Moldovan, Ioan Negrea și Marian Crăciun. Acum, toți aceștia se leapădă de Tusac, uitând că ei au ținut isonul dezastrului din Mangalia.