Mandate de arestare pe numele a două persoane, acuzate că provocau intenţionat accidente auto în Capitală

Mandate de arestare pe numele a două persoane, acuzate că provocau intenționat accidente auto în Capitală

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Două persoane din județul Ialomița au fost arestate, vineri, în urma unei decizii a Judecătoriei Sectorului 1, sub acuzația că provocau intenționat accidente auto în București, după care solicitau șoferilor să le dea bani pentru a nu merge la Poliție.Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, un tânăr de 22 ani a sesizat Poliția că pe 1 februarie, în timp ce conducea autoturismul pe str. Av. Popa Marin, dinspre liceul Jean Monnet, ajungând la intersecția cu str. Radu Beller, a oprit la indicatorul cedează trecerea, moment în care conducătorul unui autoturism care circula pe drumul cu prioritate a oprit și i-a făcut semn să pătrundă în intersecție, după care l-a tamponat cu intenție.Reclamantul a mai arătat că, după producerea evenimentului, conducătorul autoturismului i-a solicitat suma de 300 de lei, șantajându-l că dacă va sesiza organele de poliție își va pierde permisul de conducere pentru patru luni și va trebui să plătească o amendă în cuantum de 420 de lei.Deoarece în ultima perioadă, la sediile Biroului Accidente Ușoare s-au înregistrat mai multe declarații prin care diverși conducători auto reclamau același mod de operare, la nivelul Brigăzii Rutiere a fost constituită o echipă de anchetă sub îndrumarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, care a reușit pe 2 februarie să îi prindă pe autorii accidentelor, N. A. și I. M., ambii din județul Ialomița.În urma cercetărilor s-a stabilit că, împreună cu mai multe persoane, aceștia au comis pe raza Capitalei mai multe fapte, constând în aceea că loveau intenționat diferite autoturisme care pătrundeau în intersecție de pe drumuri fără prioritate, având instalate în general indicatoare de reglementare a priorității (Oprire sau Cedează Trecerea), după care, sub amenințarea faptului că vor anunța producerea accidentului la unitățile de poliție și pe cale de consecință respectivilor conducători auto le va fi suspendată exercitarea dreptului de a conduce, le pretindeau și obțineau de la conducătorii acestor autoturisme sume de bani cuprinse între 200 și 600 lei (în lei, euro sau lire sterline).Cei doi au fost prezentați Judecătoriei Sectorului 1 cu propunere de arestare preventivă, iar instanța a dispus arestarea lor pe o perioadă de 29 de zile.