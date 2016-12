MANAGERUL SPITALULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA, DĂNUŢ CĂPĂŢÂNĂ, REŢINUT DE DNA PENTRU LUARE DE MITĂ

1

INTREBARE

Aceste contracte pt a se perfecta, trec MUSAI printr-o triere facuta de COMISIA DE LICITATII, care semneaza, dupa ce in prealabil si motiveaza decizia luata ca firma "x" sau "y" sa castige. Ca urmare, nu cred ca cei ce au participat in comisia de licitatie sa nu aiba o motivare in acest sens, mai exact sa nu stie (probabil sa si primeasca). De aceea vin cu intrebarea, de ce numai unul este vinovat, ati urmarit convorbirile si celorlalti ? sau astia sunt usi de biserica ?