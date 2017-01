Manager şi… consumator de haşiş

Manager și… consumator de hașiș

Magistrații de la Tribunalul Constanța au audiat un tânăr manager de la o firmă din localitate care este judecat pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri. Tânărul George Alexandru Lupu este acuzat că, la data de 21 iulie 2009, ar fi vândut, contra sumei de 120 de lei, 0,4 grame de rezină de canabis unui investigator sub acoperire, pentru ca, doar două zile mai târziu, să vândă alte 12 grame de hașiș aceluiași investigator. El a declarat în fața magistraților constănțeni că faptele nu ar fi reale. „Consider că sunt nevinovat de trafic de droguri, nu am făcut niciodată acest lucru” - a declarat inculpatul în fața magistraților. Lupu a recunoscut însă că, la momentul respectiv, era consumator de hașiș. El a povestit judecătorilor că, în perioada respectivă, s-a întâlnit cu un prieten mai vechi, Iulian Dumitru, care era, de asemenea, consumator de hașiș. Cei doi au petrecut într-o seară, câteva ore, împreună, timp în care au fumat hașiș, dar nu ar fi primit bani de la acesta pentru droguri, așa cum s-ar fi reținut în rechizitoriu. Ulterior, același Iulian Dumitru i-a cerut să-i facă rost de hașiș, inculpatul a refuzat, dar prietenul lui a tot insistat. În cele din urmă, a acceptat să intre în contact cu o persoană pe care nu o cunoștea, dar pe care i-o recomandase un prieten de-al lui, cunoscut sub numele de „Doxul”. Acea persoană i-a dat 15 grame de rezină de canabis, după care Lupu l-a sunat pe Dumitru să-i înmâneze „marfa”. Acesta din urmă, trebuia să primească 12 grame de hașiș, pentru care îi dăduse deja 600 de lei lui Lupu, iar trei grame le oprise inculpatul pentru consum propriu. În timp ce îl aștepta pe Iulian Du-mitru pentru a-i da drogurile, Lupu a fost depistat de polițiști. Instanța va trimite o adresă către DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța pentru a se constata dacă, în urma denunțului făcut de Lupu, cu privire la persoana pe care a indicat-o ca fiind cea care i-a vândut drogurile, s-au făcut verificări și a fost trasă la răspundere penală. Din câte se pare, nici acel Iulian Dumitru nu este o persoană străină de dosarele investigate de Crima Organizată, el fiind cercetat, la un moment dat, pentru trafic de droguri. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 2 martie a.c.