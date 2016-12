"Mâna dreaptă" a lui Ţarălungă, reţinută de DNA Constanţa. "Este o altă pată neagră"

"Mâna dreaptă" a lui Țarălungă, reținută de DNA Constanța. "Este o altă pată neagră"

Imaginea Universității „Ovidius“ continuă să fie pătată de ilegalități. Gabriela Lilios, conferențiar universitar la Universitatea „Ovidius“, a fost reținută de Direcția Națională Anticorupție Constanța, fiind acuzată de instigare la mărturie mincinoasă și instigare la favorizarea făptuitorului.Este vorba despre dosarul de luare de mită în care este inculpat Gheorghe Țarălungă, fostul decan al Facultății de Farmacie din cadrul Universității „Ovidius“ Constanța. Propunerea de arestare pentru 30 de zile formulată de procurori a fost respinsă de magistrați, care au luat măsura controlului judiciar. DNA Constanța a depus contestație, iar în următoarele zile se va lua o decizie în acest sens.Instigare la mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitoruluiProcurorii spun că, în cursul acestui an, Gabriela Lilios, printr-un intermediar, a determinat o persoană să facă declarații mincinoase, cu ocazia audierii sale în calitate de martor în dosarul nr. 1081/118/2015. În acest dosar, colonelul în rezervă Gheorghe Țarălungă, fost decan al Facultății de Farmacie, este acuzat de luare de mită, după ce DNA susține că studentul Evangelos Faloutsos i-a oferit suma de 200 de euro, în biroul său, în scopul de a-l promova, în condiții nelegale, la disciplina Farma-cie clinică din anul V de studii.Declarația martorului respectiv, se arată în ordonanța procurorilor, dată în cadrul ședinței publice din data de 17 august 2016, a fost contrară propriilor afirmații făcute în cursul urmăririi penale și aspectelor pe care acesta le cunoștea, avea scopul vădit de a îngreuna aflarea adevărului, tragerea la răspundere penală și de a induce în eroare instanța de judecată, toate aceste împrejurări fiind de natură a ușura situația juridică a inculpatului Gheorghe Țarălungă.„Ne surprinde total neplăcut“„Este o veste care ne surprinde total neplăcut și are legătură cu ceea ce s-a întâmplat până acum în universitate. Nu sunt lucruri întâmplătoare, ele se leagă. Noi nu am primit nimic oficial, doar ce se scrie în presă. Indiscutabil, vom lua măsuri, în condițiile în care rămâne această suspiciune. Aici nu este un act de corupție, este o chestie individuală. Vom avea Consiliu de Administrație și vom vedea ce decizie o să luăm. Este o altă pată neagră, pe lângă cele create artificial de interpretarea raportului ARACIS. Noi tot trebuie să ducem universitatea mai departe. Că ne place sau nu ne place, asta este, se întâmplă. Eu sper ca Justiția să finalizeze și să se încheie conflictele care au demarat începând din 2013 încoace. Aceste lucruri umbresc ceea ce încercăm să facem noi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. univ. dr. Sorin Rugină, recto-rul Universității „Ovidius”.Cine este Gabriela LiliosGabriela Lilios este cunoscută ca fiind „mâna dreaptă” a lui Gheorghe Țarălungă, fostul decan al Facultății de Farmacie din cadrul Universității „Ovidius”. Medic specialist și conferențiar universitar doctor, Gabriela Lilios a fost cea care l-a ajutat pe Țarălungă să aducă probe împotriva lui Dănuț Epure, fostul rector al Universității „Ovidius”, condamnat la3 ani de închisoare, cu suspendare, pentru luare de mită și folosire de informații ce nu sunt destinate publicității.Gabriela Lilios a fost cea care i-a dat decanului Țarălungă două înregistrări ambientale ale unor discuții purtate cu un grup de studenți, în care aceștia spuneau câți bani i-ar fi dat lui Epure, sub formă de șpagă.