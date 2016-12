Mamaia, cavoul teribiliştilor cu "Porsche" / IMAGINI ŞOCANTE

Mamaia, cavoul teribiliștilor cu "Porsche" / IMAGINI ȘOCANTE

O nouă tragedie s-a petrecut, ieri dimineață, la ieșirea din stațiunea Mamaia. Un tânăr care s-a văzut la bordul unui autoturism puternic s-a crezut invincibil pe șosea, astfel că a apăsat pe pedala de accelerație mai mult decât îi permiteau drumul și normele rutiere. Șoferul teribilist a decedat pe loc, iar alți trei tineri au scăpat cu viață după ce au văzut moartea cu ochii. Un apel la 112 anunța, ieri dimineață, la ora 7, că un grav accident rutier a avut loc pe drumul ce leagă stațiunea Mamaia de Năvodari. Când au ajuns la fața locului, pompierii de la descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea au rămas înmărmuriți la vederea imaginilor de coșmar. Un autoturism de lux marca Porsche Carrera se făcuse praf după ce, scăpat de sub control, a lovit un stâlp din beton de pe marginea drumului, pe care l-a doborât la pământ. Nicio persoană nu a fost încarcerată. Cele trei victime care au scăpat cu viață au fost preluate imediat de ambulanțe și transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pe când, în ceea ce-l privește pe șofer, medicii au fost nevoiți să constate decesul. Corpul neînsuflețit al acestuia a fost transportat la morgă în vederea efectuării necropsiei.Cum s-a petrecut accidentul?Dar cum s-a petrecut această nouă tragedie și ce ar fi putut-o provoca? Adrian Petrișor Brotac, de 30 de ani, din Craiova, administrator la SC Lucky Frog Impex SRL, este cel care conducea autoturismul marca Porsche Carrera, dinspre Constanța spre Năvodari. Ajungând în Mamaia Sat, în dreptul Hanului Piraților, într-o curbă, a pierdut controlul direcției, a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat public, pe care l-a doborât la pământ. Brotac a murit pe loc, pe când alți trei pasageri din autoturismul de lux, respectiv Florin Tudor, de 24 de ani, aflat pe locul din dreapta față, Georgiana Gingăraș, de 24 de ani, și Ligia Gingărașu, de 24 de ani, au fost cu toții transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. Din fericire, rănile suferite de cei trei nu sunt atât de grave încât să le pună viața în pericol, ne-au declarat polițiștii de la Rutieră, ei având noroc că au supraviețuit impactului deosebit de puternic.Cauze probabilePolițiștii spun că acest accident rutier are la bază același teribilism al șoferilor de mașini puternice, care consideră că zecile de mii de euro investiți în automobilele de lux reprezintă polița lor de supraviețuire în calea propriei inconștiențe.Și în acest caz, ca și în altele, autoturismul a depășit cu mult limita legală de viteză, dovadă stând imaginile de coșmar de la fața locului. Nu este exclus ca șoferul să se fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, mai ales că cei patru tineri din autoturism erau, din câte se pare, după o noapte de distracție prin cluburile din stațiunea Mamaia. Acest aspect va fi confirmat sau infirmat abia după efectuarea necropsiei cadavrului. O altă cauză ar putea fi neatenția în conducere. Toate aceste aspecte vor fi lămurite de polițiștii de la Rutieră care vor efectua cercetările în ceea ce privește condițiile în care s-a produs această nouă tragedie.Tragedii trase la indigoSe poate spune, cu certitudine, că stațiunea Mamaia este urmărită de blestem. În ultimii ani, mai multe accidente rutiere deosebit de grave, în care au fost implicați bolizi de lux, au jertfit tineri, în unele cazuri, nevinovați. Alții și-au pus singuri crucea la căpătâi, la mormântul lor plângând cu lacrimi amare părinți care le-au dat curaj în cursa spre moarte în momentul în care, deși mult prea tineri fiind, le-au făcut cadou mașinile scumpe ce urmau să le devină coșciug.Este cazul lui George Parteca, de doar 24 de ani, fiul unui hotelier din stațiunea Mamaia, care, pe 2 ianuarie 2012, în timp ce conducea un autoturism marca Porsche 997 Carrera Turbo cu viteză prin stațiunea Mamaia, în dreptul Clubului Bellagio, a pierdut controlul volanului, a intrat pe trotuarul din dreapta și a măturat tot ce a întâlnit în cale: un stâlp de iluminat public, un copac și gardul ce delimitează spațiul verde, oprindu-se în gardul unei proprietăți private de pe malul lacului Siutghiol.O altă tragedie ce a îndoliat mai multe familii și în care, culmea, a fost implicat tot un autoturism marca Porsche a avut loc în noaptea de 18 februarie 2007, tot în stațiunea Mamaia. Fiul unui patron de hotel, George Gabriel Gociman, de doar 20 de ani, conducea un autoturism Porsche Cayenne și, din cauza vitezei foarte mari, se pare peste 200 de km la oră, el a pierdut controlul mașinii la primul sens giratoriu din stațiunea Mamaia, a retezat câțiva copaci, iar autoturismul a luat foc. Trei dintre tinerii care se aflau în mașină au murit carbonizați, cifra finală a celor morți în acest accident fiind patru. Familiile Otiliei Anca Matei, Irinei Suzana Stanciu, a lui Paul Ștefan Ivănuș, și a lui George Gabriel Gociman plâng și în ziua de azi după copiii lor, ce au avut un sfârșit atât de cumplit.Toate aceste tragedii se pare însă că nu impresionează pe cine trebuie! În continuare, pe șoselele din Constanța, tragediile se țin lanț, iar tinerii care ar trebui să învețe din poveștile triste ale altora par să rescrie, cu propriul sânge, același scenariu la infinit! Mai mult, stațiunea Mamaia, pare a fi un loc blestemat, unde copiii de bani gata cărora părinții le dau pe mână Porsche-uri „blindate” cu mii de cai putere se întâlnesc pentru a-și semna sentințele la moarte.