"Mama şi copilul sunt în comă, Cristian este de negăsit"

Detalii cutremurătoare despre tragedia familiei de români din Nisa

"Mama și copilul sunt în comă, Cristian este de negăsit"

Evenimentele tragice de la Nisa au umbrit Ziua Națională a Franței și au semănat din nou panică în rândul europenilor. Această nenorocire s-a abătut și asupra unei familii de români (mama, tata și copilul de 8 ani), care se afla în acele clipe fatidice chiar pe faleza din Nisa. Deznodământul este unul dramatic. Mama și copilul se află în stare critică, în timp ce bărbatul este de negăsit.Adriana și Cristian Coman, de 28 și 34 de ani, alături de băiețelul lor Denis, în vârstă de 8 ani, se plimbau pe faleză în momentul în care s-a produs tragedia. Au fost loviți în plin și corpurile lor au fost proiectate la metri distanță. După zile de căutări, în care familia nu a aflat nicio veste despre soarta lor, Adriana și fiul ei Denis au fost găsiți internați în spitale diferite din Franța, în stare de comă. Asta, în timp ce Cristian este dat dispărut și nu se știe dacă este în viață sau nu. Unchiul lui Cristian, Adrian Topliceanu, din comuna constănțeană Albești, ne-a oferit ultimele detalii despre tragicul eveniment.„După ultimele informații, nu sunt vești așa bune. Denis este încă în spitalul din Nisa, am înțeles de la bunica băiatului că a fost operat la cap și că are fractură la picior și este în comă indusă, dar stabilizat. Adriana, nepoata, este și ea în comă indusă într-un alt spital”, a declarat pentru Cuget Liber, Adrian Topliceanu, unchiul lui Cristian Coman.Distanța dintre oameni nu afectează spiritul civic și asta s-a văzut prin numărul celor care s-au grăbit să ajute familia aflată în nevoie, în afara granițelor țării. Persoane care locuiesc în apropierea orașului în care s-a produs nefericitul eveniment au sărit în ajutor. „V-am trimis prin mesaj privat numărul meu de telefon. Locuiesc la 50 km de Nice și pot ajuta familia băiețelului Denis aici cu orice... cazare, traduceri etc.”, a sunat unul dintre mesajele de susținere primite pe adresa de Facebook a unchiului lui Cristian Coman.Din păcate, Cristian Coman este în continuare căutat de autoritățile franceze, care au solicitat o periuță de dinți din partea familiei pentru a putea compara ADN-ul persoanei dispărute cu victimele neidenti-ficate. „Cel mai grav este că încă nu îl găsesc pe nepotul meu Cristian Coman. Nu îmi explic cum este dispărut. Ambasada și Consulatul au luat legătura cu cuscra și cumnatul meu, au fost la ei acasă, i-au luat periuța de dinți, pentru a putea face ADN-ul între băiat și presupusa victimă sau rănit. Am înțeles de la sora mea că a sunat și premierul Dacian Cioloș, să se intereseze de situația lor și i-a asigurat de tot sprijinul”, a mai povestit Adrian Topliceanu.Altă familie de români, dată dispărutăDin păcate, veștile rele nu se opresc aici. Alți doi români sunt căutați pe pagina SOS Nice, fiind vorba despre Alex Goldan și soția acestuia, Elena Condei, care s-ar fi aflat pe promenadă în timpul atentatului. Ministerul Afacerilor Externe nu confirmă încă solicitări telefonice din partea rudelor sau apropiaților cu privire la dispariția celor doi. „Referitor la semnalările pe rețelele de socializare privind dispariția altor doi cetățeni români în urma atacului de la Nisa, precizăm că până în prezent nu au fost primite solicitări telefonice sau prin e-mail cu privire la persoanele menționate. Conform instrucțiunilor Celulei de Criza a MAE, Ambasada României la Paris a solicitat asistența specifică autorităților franceze competente. Verificările cu privire la aceste persoane sunt în curs”, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe.Cetățenii români sunt anunțați de MAE de faptul că au la dispoziție contactele tele-fonice ale Consulatului General la Marsilia +33 491221741, Ambasadei României la Paris +33 (0)147052966; +33 (0)147052755; +33 (0)145503997; +33 (0)147051040, apeluri redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center 24/24.