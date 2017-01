Mamă bătută în curtea unei şcoli din Constanţa de individul care îi tâlhărise fiul

2

Liber la aparare!

Ar trebui luate si masuri dure in privinta celor care sunt prinsi ca vand telefoane mobile pe strazi.Sigur sunt furate. Cu paza umana iar este o problema,deoarece paznicii nu au pregatire fizica de lupta necesara ca sa faca fata agresiunilor si nici nu au voie sa actioneze in forta,ca asa e la noi,infractorii sunt cel mai bine ocrotiti de lege. Pedepsele pentru furt sunt foarte mici,neglijabile in raport cu fapta,tinand cond de faptul ca furtul produce nu doar pagube materiale ci si traume psihice victimei,aceasta poate sa nu mai aiba multi ani incredere in nimeni,sa vada peste tot pericole,sa fie stresata permanent. Politia sa aiba dezlegare sa fie dura cu talharii si hotii!