Mălina Olinescu s-a sinucis din dragoste! "Sebi o manipula, făcea orice din ea! A bătut-o cu o zi înainte de a se arunca de la etaj!"

Ştire online publicată Miercuri, 14 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Dispariția Mălinei Olinescu a stârnit o serie de controverse în ceea ce privește moartea artistei.Deși verdictul, sinucidere, este clar, lumea încearcă să își dea seama ce a împins-o pe Mălina să recurgă la acest gest extrem. Tulburările în viața sentimentală par să îi fi fost fatale solistei. După ce a mai încercat să se sinucidă odată imediat după divorț, se pare că acum planul i-a ieșit, tot după o ceartă monstru cu actualul iubit. Prieten bun cu Mălina, Călin Geambașu a făcut dezvăluiri incredibile despre cazul acesta. El a mărturisit că a fost abordat pe Facebook de un apropiat al celor doi care i-a făcut dezvăluiri uluitoare despre relația pe care aceștia o aveau, scrie CanCan."Sebi o manipula și știa că poate face orice pentru el. Sâmbătă, înainte cu o zi să moară, Mălina m-a sunat și mi-a spus că a lovit-o. Am anunțat-o pe sora ei de incident, iar a doua zi când am vorbit cu ea, plângea în hohote. Nu era prima oară când o lovise. El știa că ea ar face orice pentru el și o tratat doar cu răceală. Un incident bizar s-a petrecut și când au împlinit un an de relație. S-au certat, iar când Mălina l-a sunat și a încercat să se împace el i-a transmis să nu îl mai deranjeze pentru că se joacă Counter Strike (un joc pe PC)", a explicat Geambașu la OTV că i-ar fi povestit Ștefan, prietenul celor doi.