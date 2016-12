"Mâine, copiii noştri vor fi răpiţi pe stradă, iar poliţiştii reclamă că nu au dotări şi personal?"

Constănțeancă revoltată:

"Mâine, copiii noștri vor fi răpiți pe stradă, iar polițiștii reclamă că nu au dotări și personal?"

Ziua în amiaza mare, într-o zonă aglomerată a municipiului Constanța, două copile, de 13 și respectiv 14 ani, au fost victimele unei tâlhării. Incidentul a avut loc duminică, în prima zi de Paște, în jurul orei 14,00, în intersecția străzilor I. C. Brătianu cu Dezrobirii, după cum ne-a povestit mătușa fetelor.„Nepoatele mele au coborât din microbuzul 305, din direcția CET și au traversat strada pe trecerea de pietoni, spre blocul BIG. Au observat că le-a urmărit un individ, îmbrăcat cu un trening negru, cu o glugă trasă pe cap, dar nu au știut cum să reacționeze. După ce au traversat strada, individul i-a smuls nepoatei celei mari portofelul din mână; a încercat să-i fure și telefonul mobil, dar nu a reușit, căci fata îl avea prins sub mâneca bluzei”, a relatat femeia pentru „Cuget Li-ber”.Imediat, atacatorul s-a făcut nevăzut, lăsând în urmă două copile extrem de speriate. Fetele au încercat să-l prindă din urmă pe suspect, dar fără succes, acesta fugind spre strada Justiției, pe sub podul Butelii; așa că și-au anunțat rudele și au sunat și la 112.Rudele femeii reclamă, însă, că polițiștii au ajuns destul de târziu și că, după ce le-au condus pe victime la sediul Secției 1 Poliție, pentru luarea unei declarații și înregistrarea plângerii, au invocat lipsa de personal și de dotări pentru faptul că au loc astfel de fapte.„Nu se poate să se întâmple astfel de fapte, ziua în amiaza mare! Nepoatele mele sunt foarte speriate. Chiar și la Poliție, ulterior, când li se luau datele pentru declarații, s-au încurcat și când au fost întrebate de data și anul nașterii. Nu este normal să se întâmple așa ceva, copiii noștri vrem să fie în siguranță pe stradă, plătim impozite, plătim taxă de liniște! Mâine poimâine vor fi răpite de pe stradă și aceasta va fi atitudinea polițiștilor?! Nu au personal și dotări?!”, a reproșat, indignată, femeia.În prezent, oamenii legii desfășoară o anchetă pentru prinderea suspectului. Potrivit datelor victimelor, acesta este un tânăr de aproximativ 15 - 17 ani, brunet, de etnie rromă, iar în momentul comiterii faptei era îmbrăcat cu un hanorac cu carouri gri cu negru, cu gluga trasă pe cap, și pantaloni trening negri; suspectul are o cicatrice pe față.