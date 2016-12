Maidanezii stăpânesc Constanţa. Cum să ne apărăm de atacurile câinilor!

3

atacul haitelor poate fi si intimplator; mai bine zis, datorat unei confuzii. Haita este iritata de ceva (animal-cai, pisici, magarusi-, masini, om sau alt caine -fie maidanez in trecere, fara haita, fie caine de apartament, iesit cu stapinul la plimbare-). Unul din caini da alarma (incepe sa latre) si toti sar de pe unde sunt ascunsi latrind. Daca ai norocul sa fii fata in fata cu un astfel de caine alertat dar care nu vede tinta (sau in mijlocul haitei pe care n-o vezi cit sunt ascunsi), esti victima sigura.Pentru ca timpitul crede ca s-a dat alarma pentru tinta din fata lui. (deci evitati intotdeauna haitele stirnite sau un caine care latra!) Din experienta proprie, de cite ori am incercat sa ma apar cu un bat sau sa-i potolesc cu vorba, mai rau ii intaritam. De cite ori ma faceam ca arunc in ei cu un obiect, fugeau. Doar cainii turbati sau lupii nu fug cind mimezi aruncarea. Ceilalti stiu efectul pietrii. Daca le vorbesti, trebuie sa ai un ton ferm, de comanda, dar jos. Nu tipete, isterii care tradeaza frica. Si ii stirneste. Trebuie sa-i domini! Cind mimati aruncarea pietrii, observati efectul. De obicei fug, dar multi revin pe la spate. Trebuie sa fiti foarte hotariti cind mimati luarea pietrei de jos (chiar daca nu e) si o "aruncati". Daca tot nu fug, chiar cautati o piatra si dati telefon la 112 dupa Salvare!!!!!!!! Dar, eu am scapat intotdeauna cu piatra. (Si am avut suficiente intilniri de grad 0, pentru a capata experienta.)Nu va bateti cu ei cu bete, genti... daca apuca ceva, lasati din mina. Nu va luptati cu ei asa! Poate da Dumenzeu si pune de-o rabie sa mai scapam de ei..... Ca in privinta parlamentarilor si primarilor nostri.... (legea actuala permite eutanasierea animalelor bolnave; primarii nu vor s-o aplice, din motive lesne de inteles: mina de aur!)