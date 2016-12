Mai iau şpagă poliţiştii rutieri din Constanţa de la şoferi?

4

pt reporter

Mare grija aveti,ma intreb oare daca mai dormiti noaptea de grija la ceea ce fac politistii?Nu exista editie in care sa nu publicati un articol critic la adresa politistilor.Ce v-au facut politistii,cumva v-au aruncat cu caschetele in sediul redactiei?De cand citesc acest ziar nu am vazut decat critici la adresa politistilor,dar sa faceti o ancheta sociala cu lipsurile,deficientele cu care se confrunta Politia Romana nu am vazut.Va doresc sa aveti vreodata nevoie de sprijinul politistilor criticati iar acestia sa nu poata sa va ajute din anumite considerente,sa vad atunci ca faceti critica pe buna dreptate,sau poate aveti vreo afinitate pt politisti.O intrebare simpla doamna reporter,cumva ati concurat la scoala de politie si ati picat examenul?