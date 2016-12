"Mai bine îţi bagi un băţ în fund decât să vii la Constanţa. Am cărat doi saci cu ţigări la maşinile vameşilor"

Mărturii de pe navele ajunse în porturile constănțene:

"Mai bine îți bagi un băț în fund decât să vii la Constanța. Am cărat doi saci cu țigări la mașinile vameșilor"

În urma descinderilor procurorilor anticorupție în portul Constanța, navigatorii români au prins glas, felicitând autoritățile că, în sfârșit, s-au gândit să spele rușinea de pe obrazul marinăriei românești.Marius este ofițer punte și navigă de mulți ani pentru o companie din afara țării. Este unul dintre marinarii care, ieri, ne-au contact pentru a povesti ce înseamnă să ajungi cu nava în porturile românești.Citește și "După plecare din portul Constanța, am fost înjurat și acuzat că sunt un hoț deoarece sunt român. Am plătit cu locul de muncă! Păcat!" „Când am citit prima oară știrea cu DNA în Portul Constanța vă mărturisesc că mi-am făcut cruce și am zis Amin!Era o rușine teribilă pentru tine, ca marinar român, să vii cu nava, cu colegi din alte țări în echipaj, la Constanța. În 2010 am fost cu nava la Midia. Pur și simplu, Vama și Poliția de Frontieră au dat năvală la bord. Au întors până și saltelele din cabine, doar, doar or găsi un pachet de țigări în plus. Scotoceau peste tot ca niște câini doar să ne găsească nod în papură. Ne spuneau de la obraz: se opresc pentru un bax de țigări. Nu plecau fără baxul de țigări de la bord.Apoi, în 2014 am ajuns la Agigea. Au venit cu două dube la cheu, dar spre surprinderea mea au fost politicoși, cuminți. Au făcut control și la final s-au oprit în camera sigiliu, unde sunt țigările și whisky. M-au întrebat direct: «Ce vreți să vă rămână?» Adică nu cât să ia, ce să ia, ci cât să ne lase. Comandantul nu a mai vrut să discute cu ei, așa că m-am ocupat eu. Vă jur că eu, personal, am cărat la mașinile lor doi saci cu țigări și whisky. Ne-au mai lăsat țigări cât să ne ajungă până la Istanbul.Părerea mea este că ne făceam de cacao în toată lumea. Nici măcar în Bulgaria sau Georgia nu mai este așa, au lăsat-o mai moale. Dacă vrei să le dai un carton de țigări e ok, dacă nu, ei nu îți cer nimic. În Rusia au pus camere de filmat peste tot, nu se mai ating de nimic. Turcia, nu mai spun, ne dă clasă de mulți ani. Acolo urcă la bord doar două persoane: un vameș și agentul navei. La noi sunt comisii întregi. Singura țară unde am mai văzut ca în România este Nigeria. Acolo se mai acționează ca la noi. Acum câțiva ani, în Portul Constanța, vameșii și frontiera neștiind că sunt și români în echipaj discutau de față cu noi: «Hai să îi facem și pe-ăștia!». Mai bine îți bagi un băț în fund decât să mergi la Constanța”, ne-a povestit ofițerul.