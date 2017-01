Magistraţii de la Tribunalul Constanţa urmează să se pronunţe în cazul ei

Femeia care a încercat să introducă droguri în Penitenciarul Poarta Albă și-a recunoscut vina și a regretat fapta

Magistrații de la Tribunalul Constanța urmează să se pronunțe în cazul ei

Vineri, magistrații de la Tribunalul Constanța au finalizat cercetarea judecătorească în dosarul Gheorghiței Mariana Sbanghiu, de 27 de ani, trimisă în judecată de procurorii DIICOT Constanța pentru trafic de droguri de mare risc. Procurorul de ședință a solicitat condamnarea femeii la închisoare cu executare, pe când avocatul apărării a solicitat aplicarea unei pedepse de până-n trei ani, cu suspendare. Apărătorul inculpatei a spus că Sbanghiu poate fi educată și fără a fi privată de libertate. De asemenea, ea nu are antecedente penale și are de întreținut o fetiță care este clasa a II-a. Inculpata a și declarat în fața instanței că regretă fapta comisă. Pentru celălalt inculpat, Mihai Daniel Priboi, avocatul acestuia a solicitat achitarea sa, pe motiv că fapta nu ar fi fost comisă de el. Apărătorul a spus că telefonul personal al inculpatului ar fi fost folosit de un alt deținut, coleg de cameră cu Priboi, care este cunoscut cu porecla „Vulpe”. De asemenea, în urma analizelor medicale efectuate s-a constatat că Priboi nu ar fi consumator de droguri. Instanța a rămas în pronunțare. Fapta a avut loc la data de 4 noiembrie 2008, când Mihai Daniel Priboi, deținut în Penitenciarul de Maximă Siguranță Poarta Albă, a primit vizita Marianei Sbanghiu. Conform procurorilor DIICOT, pentru că femeia l-a atenționat pe concubinul ei în mod intenționat cu privire la conținutul a două cutii de brânză, paznicii au trecut la verificări. În caserole, lângă bucățile de brânză, se aflau patru pliculețe cu un praf alb, despre care s-a stabilit ulterior că este vorba despre 1,7 grame de heroină. Deținutul îi sugerase, inițial, femeii să transporte drogurile sub limbă și să i le transmită în momentul sărutului, dar ei i-a fost teamă ca nu cumva să le înghită.