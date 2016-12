Magistraţii constănţeni nu vor să stea cu sabia de-asupra capului!

Proiectul ministrului Predoiu, care vrea să-i pună pe judecători să răspundă pentru hotărârile date, naște controverse

Magistrații constănțeni nu vor să stea cu sabia de-asupra capului!

Un proiect de lege al ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, bagă spaima în judecători. Acesta spune că va exista o consecință asupra magistraților care comit erori cu rea credință sau din gravă neglijență. Proiectul naște însă mari controverse în rândul magistraților constănțeni, pe când justițiabililor sau avocaților li se pare o inițiativă binevenită. Din nefericire, de-a lungul anilor, cetățeanul și-a pierdut încrederea în Justiție. Iar acest lucru a fost determinat de o serie de decizii controversate, care au împroșcat cu noroi un întreg sistem, a cărui imagine, în prezent, nu poate fi „spălată” decât prin măsuri dure, mai ales atunci când există dovezi clare că s-a greșit cu rea intenție. De aceea, discuții aprinse au avut loc anul trecut, iar ele vor continua și în 2011, pe marginea proiectului de lege gândit de ministrul Predoiu privind răspunderea magistraților. Predoiu este convins că acest proiect trebuie promovat, deoarece nu este menit, în principal, să sancționeze magistratul, ci să-l responsabilizeze, ceea ce va duce la câștigarea încrederii cetățeanului în judecător. „Atunci când cetățeanul va ști că are în față un magistrat mai responsabilizat, în virtutea acestei legi, va avea o altă încredere. În consecință, și gradul de acceptabilitate a deciziilor instanțelor va fi mai mare. Cetățeanul se va duce acasă mai împăcat cu soarta, chiar dacă a primit o decizie nefavorabilă, și nu se va gândi să facă noi apeluri prin care să aglomereze alte instanțe (cu procese, n.r.), numai pentru că nu are încredere în judecător. Trebuie să recâștigăm încrederea în judecător”, a detaliat Predoiu. El a mai explicat că procesele înseamnă bani, timp, nervi și sănătate. „Judecătorul nu poate fi tras la răspundere pentru interpretarea unui text de lege!“ Părerile sunt împărțite în mediul Justiției de la Constanța. Dacă avocații, în general, sunt de părere că proiectul de lege este unul binevenit, magistrații cred contrariul. Judecătorul Vasile Cosac Cărbune, președintele Tribunalului Constanța, ne-a declarat că are cunoștință de acest proiect de lege, ca și ceilalți colegi ai săi, și că, începând de anul trecut, la nivelul instanțelor din țară, au tot avut discuții cu privire la aceste modificări. „Judecătorul nu poate fi tras la răspundere pentru interpretarea unui text de lege! În urma discuțiilor pe care le-am avut, cu toții am votat pentru eliminarea răspunderii magistratului. Nu mi se pare corect ca, de fiecare dată, să fim cu sabia deasupra capului, să fim puși în situația în care să nu fim activi” - ne-a declarat magistratul Vasile Cosac Cărbune. El a mai precizat că există un grup de lucru care strânge păreri, dar că, în mare parte, judecătorii sunt împotriva unor astfel de demersuri. Avocatul Bogdan Pavel ne-a spus, însă, că „atunci când se constată o eroare gravă, așa cum toată lumea răspunde, trebuie să răspundă și judecătorul! Argumentul că trebuie să dea apoi cu teamă o soluție nu este solid! Legea nu critică orice soluție, ci doar acolo unde erorile sunt deosebit de grave. Exemple de greșeli grave au fost de la judecătorul care nu a verificat documentele medicale ale lui Omar Hayssam, până la dosarul Rompetrol - Dinu Patriciu, prin neverificările rezoluțiilor procurorilor și cazul Tanacu. Așa cum orice funcționar poate fi acuzat de neglijență în serviciu, așa și judecătorii ar trebui să răspundă pentru ceea ce fac. Și noi, ca avocați, dacă greșim suntem trași la răspundere!” „Mi se pare firesc! De ce să nu răspundă?“ Decanul Baroului Constanța, Ion Popescu, ne-a declarat că „este binevenit proiectul! Mi se pare firesc! Dar doar dacă se dovedește că hotărârea este vădit ilegală! De ce să nu răspundă? Există astfel de legi și în Vestul Europei! Așa cum răspundem cu toții pentru ceea ce facem, așa mi se pare normal să existe o astfel de lege!”. „Există hotărâri care scandalizează!“ Avocatul Stila Frangu ne-a spus, de asemenea, că această lege ar ajuta la „cosmetizarea” imaginii de astăzi a Justiției. „Din punctul meu de vedere, problemele nu sunt atât de grave precum sunt mediatizate. Dar consider că este necesară o astfel de lege pentru că există situații în care se dau hotărâri care, pur și simplu, te scandalizează! Am avut, recent, un dosar la Curtea de Apel Pitești în care s-au dat dispoziții împotriva unor persoane care nu au fost părți în proces! De aceea cred că o lege care privește grava neglijență și reaua credință este necesară! Părerea mea este că trebuie să fie foarte bine definit ce înseamnă grava neglijență și trebuie eliminată cu desăvârșire intervenția politicului! Ar trebui să existe un organism independent, autonom, imposibil de a fi influențat în vreun fel!” - ne-a declarat Stila Frangu.