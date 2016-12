„Magazinele de vise“, cei mai periculoşi „traficanţi“ de droguri din Constanţa

„Magazinele de vise“, cei mai periculoși „traficanți“ de droguri din Constanța

Așa-zisele „magazine de vise”, care vând droguri aflate la limita legii, fac ravagii printre tinerii constănțeni. Din ce în ce mai multe persoane ajung pe patul de spital după ce consumă substanțe cumpărate din aceste buticuri, însă autoritățile sunt legate de mâini și de picioare și nu pot lua nicio măsură. Legislația este prost făcută, oferind o grămadă de portițe „legale” celor care vând „vise”. Polițiștii constănțeni de la antidrog recunosc că „magazinele de vise” au ajuns să reprezinte o amenințare mai mare chiar și decât traficanții clasici de droguri. De multe ori, produsele vândute legal în aceste magazine sunt mai periculoase decât drogurile interzise. „Aceste magazine de vise reprezintă un pericol social foarte crescut. Pe lângă efectele nocive pe care le produc asupra organismului uman, asupra formării și dezvoltării sociale a tinerilor, consumul lor reprezintă și un pericol efectiv, pe stradă. Sunt tineri care consumă tot felul de produse și apoi se urcă la volanul mașinii, deși ei sunt rupți de realitate, sunt pe altă lume. Pot oricând să dea peste cineva cu mașina, să producă accidente rutiere grave. Însă nimeni nu îi poate trage la răspundere, pentru că, teoretic, nu au făcut nimic ilegal. Chiar dacă, uneori, produsele cumpărate din magazin, sunt mult mai periculoase decât cannabisul sau extazy”, ne-a declarat comisarul Cristian Lipan, șeful Servi-ciului Antidrog din cadrul Brigăzii pentru Combaterea Criminalității Organizate (BCCO) Constanța. Ce nu e interzis, e permis Potrivit omului legii, aici, o mare parte din vină o are legea, care nu incriminează produsele, ci doar anumite substanțe. Așadar, dacă drogurile comercializate pe piață nu conțin elemente aflate în tabelul substanțelor interzise, atunci ele sunt permise, deci legale. „Legea română incriminează substanțele, nu produsele. Acolo, sunt interzise anumite substanțe, iar dacă produsele respective nu conțin elementele de pe acea listă, atunci pot fi vândute ca lucerna. Iar noi nu avem ce să le face. Ce nu e interzis, e permis. Problema e la cei care au făcut legea, la cei care au permis înființarea acestor magazine. Pun o singură întrebare: Cine le dă autorizație de funcționare? De ce autoritățile nu refuză deschiderea acestor magazine în localitățile lor? Mai ales că pericolul social este foarte mare. Multe persoane ajung la spital după ce consumă aceste produse, având reacții diferite de la om la om. Gândiți-vă că produsele astea pe care le vând ei nu au fost testate niciodată pe om. Sunt o amestecătură de substanțe chimice. Nimeni nu știe ce reacție pot avea, ce consecințe asupra organismului, pe termen scurt sau lung. Orice medicament, când este scos pe piață, este testat și supra- testat, necesită sute de avize pentru a putea fi comercializat. În aceste condiții, nu înțeleg de ce se permite așa ceva pe piață. Știm că face rău organismului uman, știm că este dăunător, că are efecte sociale negative, dar îl permitem spre vânzare, ca pe o pâine. Oricine și oriunde poate să producă aceste droguri. te duci într-un laborator de chimie dintr-o școală și amesteci substanțe până ți se pare ție că a căpătat o culoare comercială, și apoi vinzi produsul, legal, fără nicio problemă. Culmea tupeului, ăștia mai scriu și pe ambalaj că nu e pentru consumul uman. Păi pentru ce este? Orice produs din comerț trebuie să aibă pe ambalaj compoziția, condiții de utilizare. Astea nu au nimic”, susține comisarul Cristian Lipan. Au scos extazy și cocaina de pe piață Magazinele de vise au avut o contribuție importantă și la scoaterea drogurilor mai scumpe de pe piață: extazy și cocaină. Acestea au dispărut aproape complet din Constanța, din mai multe motive. În primul rând, sunt mai scumpe și există posibilitatea de a fi contrafăcute. Apoi, este vorba de concurența făcută de magazinele de vise. „De ce să riște ani de închisoare pentru a cumpăra și consuma extazy sau cocaină, când se pot duce la «magazinele de vise». Acolo găsesc produse, în primul rând legale, deci nu mai există teamă, apoi sunt mai ieftine și dau senzații la fel de puternice ca drogurile interzise. Uneori, aceste substanțe sunt chiar mai nocive decât drogurile în sine. În ceea e privește heroina, ea nu există aproape deloc pe piața constănțeană. Nu există consumatori, tinerii au refuzat acest drog”, ne-a mai declarat șeful Serviciului Antidrog. Pe parcursul acestui an, oamenii legii au făcut mai multe controale la „magazinele de vise”, însă, în majoritatea cazurilor, nu au putut dispune nicio măsură. Într-o singură situație s-au întocmit trei dosare penale vânzătorilor și administratorului unui asemenea magazin. Pe raft se afla la vânzare un produs importat din Marea Britanie care conținea o substanță activă de cannabis. În rest, a fost mai mult o luptă cu morile de vânt. Controale în întreaga țară Magazinele de vise nu constituie o problemă numai la malul mării, ci pare a fi un fenomen generalizat în întreaga țară. Date fiind tendințele tot mai multor persoane de a comercializa prin intermediul magazinelor de tip „etnobotanic” unele produse care produc efecte similare drogurilor, dar nu conțin substanțe din categoria celor menționate în tabelele anexă ale Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, Poliția Română a întreprins, pe parcursul acestui an, potrivit dispozițiilor actelor normative în vigoare, competențelor și atribuțiilor legale, numeroase activități de identificare și monitorizare a aspectelor legate de comercializarea unor produse ce conțin substanțe psihoactive. Structurile teritoriale competente au organizat și efectuat acțiuni cu efective lărgite, la care au parti-cipat, pe lângă polițiștii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate și comisari ai Gărzii Financiare, inspectori din cadrul Direcțiilor Județene de Sănătate Publică și inspectori din cadrul Oficiilor Județene pentru Protecția Consumatorului. Au fost efectuate controale la 121 de astfel de magazine, identificate în București și județele Constanța, Galați, Brăila, Tulcea, Bacău, Neamț, Cluj, Dolj, Bihor, Argeș, Prahova, Buzău și Mureș, de unde au fost ridicate 677 de probe din substanțele comercializate, care au fost trimise spre expertizare laboratoarelor de analiză și profil al drogurilor. În urma analizelor de laborator, la unele produse comercializate a fost evidențiată substanța THC (Tetrahidrocannabinol), care este un drog de risc. În consecință, au fost întocmite 20 de dosare penale pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc, deținerea de droguri de risc în vederea consumului și punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu a unui local, a unei locuințe sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit. După expertizarea probelor la Laboratorul Central de Analiză și Profil al Drogurilor, s-a constatat faptul că acestea conțin substanțe psihoactive denumite convențional „canabinoizi sintetici”, ale căror efecte sunt mult mai puternice decât cele ale canabisului. Acești „canabinoizi sintetici” sunt puși sub control în majoritatea țărilor europene (Franța, Germania, Austria, Polonia, Olanda).