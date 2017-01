MAE / Avertizare de călătorie pentru cetăţenii români care pleacă în Croaţia

MAE / Avertizare de călătorie pentru cetățenii români care pleacă în Croația

Ştire online publicată Joi, 19 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croația că prognozele meteorologice indică în perioada imediat următoare menținerea avertizărilor de ninsori, vânt puternic și temperaturi scăzute.Potrivit unui comunicat MAE, regiunile Rijeka, Istria, Kvarner și nordul Dalmației se află în continuare sub avertizare meteorologică cod roșu de vânt puternic și cod galben de zăpadă, regiunile Knin și Split din Dalmația centrală se află sub avertizare cod portocaliu de vânt puternic și cod galben de zăpadă, iar regiunile capitalei Zagreb, Osijek, Karlovac și Gospic se află sub avertizare cod galben de zăpadă și vânt.La acest moment următoarele segmente de autostradă sunt în totalitate închise traficului rutier: A1 (Zagreb - Split) între localitățile Sveti Rok și Posedarje; A6 (Rijeka - Zagreb) între Kikovica și Delnice; A7 (Rijeka - Krk) între Sveti Kuzam și ?mrika.Traficul rutier pentru autovehiculele de transport marfă pe rutele Zagreb - regiunile de coastă Rijeka, Split și Dubrovnik este suspendat, menționează comunicatul MAE.