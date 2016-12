Măcel la partidele de vânătoare din Constanţa. Cum fentează vânătorii legea!

Măcel la partidele de vânătoare din Constanța. Cum fentează vânătorii legea!

Polițiștii sunt hotărâți să ia toate măsurile ca vânătorii să respecte legea: partidele de vânătoare care au loc în județul Constanța, dintre care multe cu străini, să nu se mai transforme în adevărate măceluri, iar vânătorii să nu se mai înarmeze până-n dinți. Acesta este unul dintre motivele pentru care, în această perioadă, toți vânătorii sunt verificați de oamenii legii.Țara noastră poate fi considerată un rai pentru vânători: au la dispoziție fonduri de vânătoare în toate regiunile, fie că este vorba de munte sau câmpie, vânat pe toate gusturile și, așa cum știe toată lumea, regulile pot fi încălcate cu ușurință pentru ca autoritățile să nu afle precis câte ciocârlii, căprioare sau chiar mistreți au fost împușcați! În aceste împrejurări, este de înțeles de ce România este destinația preferată a vânătorilor italieni, germani sau austrieci.Modul cum sunt organizate partidele de vânătoare din țara noastră a atras atenția și autorităților, care au demarat, încă de anul trecut, o serie de controale la organizațiile responsabile din domeniu. Astfel de controale au fost realizate inclusiv pe raza județului Constanța și, cum era de așteptat, au fost găsite numeroase nereguli.Menționăm că pe raza județului Con-stanța se găsesc aproximativ 50 de fonduri de vânătoare, zone unde pot fi vânați iepuri, căpriori, mistreți, ciori, ciocârlii etc.Ce au depistat polițiștiiCât privește problemele descoperite de oamenii legii în cadrul partidelor de vână-toare organizate în județul Constanța, comisarul șef Nicolae Simion, șeful Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, ne-a precizat: „Am încercat să disciplinăm asociațiile care organizează partide de vânătoare, indiferent că este vorba despre partide pentru grupuri restrânse sau lărgite. În majoritatea cazurilor, partidele sunt organizate conform ordinelor emise de Ministerul Mediului. Dar sunt și probleme tehnice pe care le-am constatat. De exemplu, sunt vânători care nu au returnat autorizațiile în termenul legal de două zile după partidă. Autorizațiile respective sunt emise pentru un număr limitat de exemplare, pentru o perioadă de o lună și trebuie completate, în timpul vânătorii, cu numărul exemplarelor împușcate. Dacă nu se procedează astfel, vânătorii pot să se întoarcă și a doua zi sau după două zile și să împuște iar alte exemplare. Iar în felul acesta nu se mai are o evidență exactă a ceea ce s-a vânat din fondul respectiv. Ei bine, am depistat cazuri în care autorizațiile au fost înapoiate asociațiilor cu întârziere sau nu au mai fost returnate. Sau, de asemenea, au fost întâlnite cazuri în care persoanele nu completau autorizațiile corespunzător, și am încercat să disciplinăm și pe această linie”.Dacă pe această linie au fost aplicate sancțiuni contravenționale, dacă nu este respectată legislația în ceea ce privește armele de vânătoare, pasionații de vână-toare riscă să rămână fără ele! Astfel, potrivit comisarului șef Nicolae Simion, au fost depistate situații în care vânătorii utilizau arme care nu corespundeau tehnic. „Conform clasificării armelor, în țara noastră, armele de vânătoare trebuie să conțină maximum trei cartușe, două în încărcător și unul pe țeavă. În alte state, de unde sunt achiziționate, nu există această limitare. Dar există dispozitive pentru limitarea capacității camerei cartușului, pe care însă vânătorii nu le mai folosesc”, a explicat polițistul. Iar armele găsite neconforme au fost confiscate. La fel se întâmplă și dacă se descoperă că vânătorii au împușcat mai mult decât aveau voie, conform autorizațiilor.De exemplu, în ultimii doi ani, mai mulți cetățeni italieni s-au ales cu dosare penale, după ce au fost surprinși la vânătoare în județul nostru, în zonele Cernavodă și Mangalia; aceștia aveau un adevărat arsenal de arme și muniții la ei și împușcaseră mii de ciocârlii, mult peste limita impusă de autorizație. E drept, spun oamenii legii, că până la organele statului, paznicii fondului de vânătoare și organizatorii partidelor au responsabilitatea verificării tuturor aspectelor descrise mai sus, astfel încât vânătorile să nu se transforme în măceluri. În realitate, verificările respective fie nu există, fie sunt superficiale!Armele la control!În altă ordine de idei, în această perioadă, având în vedere că este extrasezon, polițiștii îi controlează pe toți vânătorii din Constanța, verificând modul cum aceștia țin depozitate armele, la domicilii. „Este o acțiune la nivel național”, a precizat comisarul șef Nicolae Simion. Precizăm că în județul nostru sunt aproximativ 1.500 de deținători de arme letale, dintre care majoritatea sunt vânători.Se vrea modificarea Legii vânătoriiParlamentarii din Camera Deputaților au adoptat, la sfârșitul lunii februarie, un proiect de modificare a Legii vânătorii, prin care dau voie vânătorilor să intre pe proprietăți private, chiar și fără acordul proprietarului și măresc perioada de vânătoare pentru unele specii de păsări cu până la trei luni. Proiectul a stârnit aprige împotrivi din partea organizațiilor de apărare a faunei și florei, care atrag atenția că modificările vor duce la legalizarea măcelului și distrugerea faunei din țara noastră.