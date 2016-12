„Mă-ta“ şi „tac-tu“, cei mai buni prieteni ai şoferilor

Conducătorii auto au nervi de plastic

„Mă-ta“ și „tac-tu“, cei mai buni prieteni ai șoferilor

Ştire online publicată Luni, 10 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În România, șoferii agresivi sunt la ordinea zilei. Nu există zi de la Dumnezeu în care să nu auzim înjurături între conducătorii auto. Una-două, vedem cum un individ scoate capul pe geam și îl înjură de mama focului pe un coleg de breaslă, nemulțumit fiind de faptul că acesta din urmă nu i-a acordat prioritate. Revoltat, cel de-al doilea șofer îi răspunde primului cu aceeași monedă, astfel că traficul se transformă în curând într-o țigănie în toată regula. Iată un scenariu pe care, din păcate, nu trebuie să ni-l închipuim, întrucât el se petrece, zilnic, sub ochii noștri. Dar agresivitatea nu se produce numai între conducătorii auto. Dacă nu deții un autoturism, ești un simplu pieton și traversezi regulamentar, pe zebră, riști să te trezești înjurat ca la ușa cortului de un „Schumacher” cu… Ferrari! Asta în cazul fericit în care nu te trezești spulberat de bolidul roșu (semn că e rost de sânge) și aruncat ca un gunoi într-un șanț. Țânc de bani gata (să-i trăiască tata!), pușlamaua nu suportă să fie ținută din „treabă” de un nefericit biped, care abia are bani să își plătească dările la stat… Degeaba încerci tu să îi explici, calm, odraslei ținute în puf că este dreptul tău să traversezi strada și că, în consecință, trebuie să aibă puțintică răbdare... Toate stră-daniile tale se vor transforma în scrum. Realizând că nu se mai poate continua în acest mod, polițiștii de la Circulație au propus măsuri de pedepsire, inspirate din modelul spaniol. În momentul de față, Codul Rutier Român prevede amenzi pentru înjurături și semne obscene. Mai marii Poliției Rutiere au însă în plan să schimbe legea. Astfel, potrivit noului Cod Rutier, se poate ajunge până acolo încât cei care vor da dovadă de violență în trafic, pe lângă sancțiunile de ordin penal, să rămână și fără carnet de conducere. Cu alte cuvinte, dacă te iei la bătaie cu un alt șofer (în acest caz avem de-a face cu violență fizică), pe românește, ai pus-o! Parlamentarii au primit deja o listă de comportamente „agresive”. Astfel, „depășirile repetate, în zig-zag ori frânarea bruscă, slalomul printre mașini” ar urma să fie pedepsite de noul Cod Rutier. Surse din cadrul Poliției Rutiere Constanța ne-au declarat că „odată cu intrarea în Spațiul Schengen, atunci când ea se va produce, cu siguranță vom remarca o schimbare în bine și în ceea ce privește felul în care este percepută, în România, agre-sivitatea în trafic. Verificând tot ceea ce înseamnă Spațiul Schen-gen, vom vedea că posibilitățile noastre cresc, adică vom putea aborda și combate cu mai multă eficiență toate problemele întâlnite în trafic”. Noul Cod Rutier înăsprește pedepsele În situația fericită în care inițiativa oamenilor legii se va materializa, pedeapsa va fi aplicată pentru infracțiunea comisă cu violență în trafic, iar ridicarea permisului ar urma să fie o pedeapsă complementară aplicată de Poliția Rutieră. Dosarul penal se va întocmi la sesizarea victimei, Parchetul urmând să soluționeze cauza. Dacă e faptă penală, iar instanța se pronunță în acest sens, respectivul șofer va putea rămâne fără permis de la șase luni la un an. În prezent, agresivitatea în trafic este sancționată în cazul „proferării de injurii sau folosirea de gesturi obscene”. Potrivit prevederilor în vigoare, „săvârșirea de gesturi obscene, injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanților la trafic” se pedepsesc cu 21 până la 100 puncte amendă (un punct de amendă este 67 de lei). Nu ne rămâne decât să sperăm că demersul oamenilor legii se va materializa. Mult succes, domnilor polițiști! Marian NEDELEA