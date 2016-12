MAŞINI BULGĂREŞTI. Renunţă constănţenii la "TEXANE"?

MAȘINI BULGĂREȘTI. Renunță constănțenii la "TEXANE"?

Zilnic, cinci constănțeni (în medie!) ajung în fața ghișeelor Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto și anunță că vor să înmatriculeze în țara noastră mașinile aduse din Bulgaria. Este dovada, spun reprezentanții instituției, că cel puțin în cazul mașinilor Euro 1 și Euro 2, constănțenii au început să renunțe la numerele „texane”.Noua formulă de calcul a taxei auto (sau, cum este cunoscută acum, a timbrului de mediu) începe să dea roade. Se observă în statisticile Serviciului de Permise și Înmatriculări Auto Constanța. Potrivit comisarului șef Romeo Tecău, șeful serviciului, numărul constănțenilor care renunță la numerele bulgărești pentru a intra în legalitate, pentru a-și înmatricula autoturismul în România, este în creștere. Principalul motiv este, bineînțeles, cel financiar.„Au început și constănțenii să realizeze că, cel puțin în cazul mașinilor Euro 1 sau Euro 2, se încadrează în aceeași bani dacă înmatriculează autoturismele în România sau dacă trec granița la bulgari”, a afirmat comisarul șef.Astfel, pentru a înscrie o mașină în Bulgaria, costurile se ridică la aproximativ 500 de euro (cu taxele plătite pe un an, respectiv impozitul, asigurarea, ITP-ul), dar trebuie pus la socoteală și drumul, combustibilul, plus taxele pentru următorii ani, ceea ce înseamnă alte câteva sute de euro.„Acum, pentru Euro 1 și Euro 2, timbrul de mediu în țara noastră este în jur de 1.000 de euro”, a adăugat șeful Serviciului Înmatriculări Auto.În consecință, „constănțenii vin să înmatriculeze mașinile aduse din Bulgaria, avem, în medie, patru - cinci solicitări pe zi”.Aveți grijă la actele aduse de peste hotare!Atenție! Pentru a înmatricula pentru prima dată o mașină în țara noastră, pe lângă plata taxelor (cea de înmatriculare auto, care nu trebuie confundată cu „taxa auto” sau timbrul de mediu, asigurarea obligatorie de răspundere civilă), posesorii de mașini trebuie să acorde o atenție deosebită actelor. Astfel, trebuie să fie siguri că au cartea de identitate autentică a mașinii, cât și certificatul de înmatriculare real. Polițiștii de frontieră de la Garda de Coastă au atras atenția, în ultima perioadă, în numeroase rânduri, asupra cazurilor de constănțeni prinși la graniță cu acte ale mașinii falsificate. În aceste situații, a adăugat și cms. șef Tecău, în general, mașinile ajung să fie folosite pentru piese de schimb, căci nu mai pot fi puse în circulație.„De asemenea, un alt aspect la care trebuie să fie atenți este să nu piardă cartea de identitate a autoturismului adus din străinătate. Procedurile ne obligă la verificări suplimentare și există state în cazul cărora așteptăm răspunsurile și două săptămâni - o lună”, a adăugat polițistul.Acte necesare pentru prima înmatricularer Cererea tip; r Cartea de identitate a vehiculului; r Fișa de înmatriculare, cu viza agenției fiscale; r Actul de proprietate; r Documentele de înmatriculare străine și traduceri legalizate ale acestora; r Plăcile cu numerele de înmatriculare străine; r Certificatul de autenticitate R.A.R (cu excepția vehiculelor noi); r Inspecția tehnică periodică; r Polița de asigurare obligatorie; r Taxa de timbru de mediu achitată la Administrația Finanțelor Publice; r Taxa de înmatriculare auto, la SPIT Constanța; r Contravaloare certificat de înmatriculare - CEC; r Actul de identitate al proprietarului sau certificatul de înregistrare al firmei, după caz;Mărcile preferateMărcile de mașini second hand preferate de constănțeni sunt BMW-ul, Volkswagenul și Opelul. La coada listei sunt mărcile Citroen și Renault.