"M-am drogat cu de toate. Heroina şi etnobotanicele sunt cele mai periculoase!"

Mărturia unui fost consumator de droguri:

"M-am drogat cu de toate. Heroina și etnobotanicele sunt cele mai periculoase!"

Drogurile aproape că i-au distrus viața. Le-a descoperit în adolescență și a încercat, pe rând, heroina, cocaina, marijuana, dar și etnobotanicele. A ajuns să fure din casă pentru ele, a fost internat la Secția de Psihiatrie Palazu Mare de nenumărate ori, dar părinții nu au renunțat niciun moment la dorința de a-l revedea cu mintea lucidă.Teribilismul caracteristic adolescenților și anturajul - pe acestea două le invocă Silviu, un tânăr de 26 de ani din Con-stanța, atunci când rememorează experiența sa cu drogurile.„M-am născut în Târgoviște, dar de la șapte ani am crescut în Constanța. Tatăl meu era lăcătuș, iar mama, coafeză. În afara faptului că tatăl meu era alcoolic, nu au fost alte probleme în familie. De regulă, mama era cea care se ocupa de creșterea și educarea mea și a surorii mele. De școală, de studiu nu pot spune că am fost prea interesat; în general, situația mea școlară era medie - slabă.La 13 - 14 ani, am început cu alcoolul. Ne strângeam, de obicei, câte patru - cinci persoane, puneam bani la comun și luam de băut. După nu foarte mult timp, ajun-sesem să consumăm alcool zilnic. Voiam să ies din banal, să văd care-mi sunt limitele în ceea ce privea băutura alcoolică. La 16 ani, am intrat în comă alcoolică, după un pariu cu un amic”, își amintește Silviu.De la heroină la etnobotaniceDupă puțin timp, alcoolul și-a pierdut farmecul, așa că a trecut la droguri… „Cunoscusem o persoană care se droga intravenos cu heroină și mi-a propus să ne injectăm o doză. La doar câteva momente după ce mi-am injectat doza de heroină, am simțit că îmi «cad ochii», stare euforică în cel mai intens mod. Știam riscul pe care-l are consumul de heroină, dar mi-am zis că nu am devenit dependent de la prima doză, și am mai luat o doză în mai puțin de două săptămâni. Când am văzut că prietena mea a făcut supradoză, am decis să nu mai consum. A fost groaznic! Îmi era teamă de heroină, dar eram prea dornic de senzațiile pe care mi le dădea, așa că am început să consum ketamină- tranchilizant de animale. După o perioadă, s-a instalat toleranța, am simțit nevoia de mai mult, așa că unul dintre amicii din grupul cu care mă drogam mi-a propus să combin drogurile. Așa că am combinat ketamina cu mefedrona, iar în pauze fumam marijuana. Când am putut face rost de cocaină, am luat și din aceasta. Cocaina îmi dădea impresia că sunt foarte puternic, agil. Dar fiind foarte scumpă și pentru că începusem să am toleranță, am zis să o combin. În acea perioadă au apărut etnobotanicele, mult mai ușor de găsit, mult mai ieftine, erau «soluția» perfectă pentru mine”, a continuat tânărul.Despre etnobotanice, fostul consumator spune astăzi că erau printre cele mai periculoase substanțe consumate, comparându-le cu heroina. „Încă de la început, mi-am dat seama că eram dependent de ele. Mă determina să continui consumul de droguri, în primul rând dependența psihică, voiam să am parte de cât mai multe senzații, plictisindu-mă cam de orice. Apoi voiam să scap cât mai repede de stările depresive pe care le aveam din ce în ce mai des”, a mai povestit fostul consumator.„Când eram legat, simțeam că mor“Încet, dar sigur, drogurile au început să-i distrugă viața: după ce a reușit cu chiu cu vai să termine liceul, a dat la facultate. A abandonat-o, s-a angajat, dar nu și-a păstrat niciun loc de muncă mai mult de două-trei luni, tot din cauza stupefiantelor. Pentru a avea bani de droguri, a început să fure din casă.„Am fost internat de mai multe ori la Secția de Psihiatrie, iar acele perioade mi se păreau interminabile. Pentru mine, o singură zi era echivalentul unei săptămâni. Când eram legat, simțeam că mor. Nu trecea o zi fără să vreau să evadez din acel spital, văzându-mă înconjurat de persoane cu instabilități psihice”, a continuat constănțeanul.A reușit să scape de viciu după ce a stat internat în spital trei luni și a participat la mai multe ședințe de psihoterapie. „Nu numai faptul că mă simțeam rău fizic și psihic m-a determinat să renunț la droguri, ci și faptul că mi-am dat seama câtă răbdare și efort a depus familia mea pentru mine. Am avut de multe ori impresia că nu voi reuși să renunț, că mă voi reapuca. Acum conștientizez cât de mult răule-am făcut celor din jurul meu și mai ales încerc să o înțeleg pe mama mea, ce a simțit în urma tentativelor mele de sinu-cidere, când vedea că nu putea face nimic pentru mine, care mă aflam pe o cale greșită”, își mai amintește Silviu.Astăzi, tânărul este voluntar în cadrul Asociației Tomis Antidrog și îi ajută pe alți adolescenți să renunțe la droguri sau le împărtășește din experiența sa, pentru a nu o lua pe această cale. „Perioada în care am fost consumator încerc să o văd ca pe un lung coșmar, de care îmi doresc să nu mai am parte vreodată în viață”, a concluzionat bărbatul.Mai multe informații despre cum pot fi ajutați consumatorii pentru a re- nunța la acest viciu pot fi obținute pe www.tomisantidrog.ro.