Lovituri de senzaţie în parcarea unui mall din Constanţa. Hoţii au descuiat inclusiv maşina poliţiştilor. "Foloseau telecomenzi de bruiaj a închiderii centralizate"

Lovituri de senzație în parcarea unui mall din Constanța. Hoții au descuiat inclusiv mașina polițiștilor. "Foloseau telecomenzi de bruiaj a închiderii centralizate"

Ştire online publicată Joi, 03 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Hoții nu mai au nicio jenă să acționeze și în cele mai aglomerate locuri din Constanța, chiar sub nasul camerelor de supraveghere. O constănțeancă a pățit-o pe propria piele, găsindu-și mașina goala chiar în parcarea unui mall din oraș. Deși a încuiat autoturismul din telecomandă, cineva a reușit să îi deschidă portierele și portbagajul fără nicio problemă, folosind un sistem de bruiaj a închiderii centralizate. După ce a descoperit că cineva i-a "confiscat" toate cumpărăturile și bunurile din mașină, păgubita a chemat poliția. Pe camerele de supraveghere, oamenii legii au văzut imediat cine era făptașul - o fată minoră, care nici măcar nu s-a sinchisit să plece din parcare după lovitura dată. Mai mult, polițiștii, care au venit în civil și cu o mașină neinscripționată, au avut surpriza să vadă pe camerele de supraveghere că suspecta le-a descuiat inclusiv lor autoturismul, crezând că au venit la cumpărături.Redăm mai jos întreaga pățanie a constănțencei:"Astazi am avut o peripetie deloc draguta care mi a cauzat ceva dureri de cap si stress!! In jurul orei 13 am parcat masina in parcarea veche de la xxxx Mall afara la etaj , am blocat masina si am lipsit cam 20 de min ! La intoarcere am deblocat masina si am deschis portbagajul sa pun cumparaturile si ce sa vezi tot ceea ce aveam in portbagaj nu mai era!! M am panicat stiam ca am incuiat masina , de obicei apas de mai multe ori auzisem sunetul specific inchiderii centralizate!! Disparuse ce aveam si in torpedou si cotiera zic oookkk ziua in amiaza mare mi au furat bunurile fara sa forteze in vreun fel masina clar n am inchis eu vreo usa bine m am gandit!!Paza mallu lui nu e interesata cand se intampla asa ceva in parcari asa ca ce ramane de facut decat sa anuntam politia!! Au venit in 5 min si m au intrebat toate detaliile , apoi am mers la sectie sa depun plangere pentru ca au avut ce fura pe langa haine si accesorii de balet bunuri de valoare... depun plangerea le am spus ca sper sa vada pe camere faptasul app nu poti viziona tu camerele de supraveghere personal fara declaratie la politie!! Stau vreo 2 ore acolo si ma anunta ca sa mai stau a au prins HOATA!! Nu mi venea sa cred adica ea clar a vazut ca am chemat politia si tot a mai ramas in parcare sa actioneze!!!Mare grija se poarta mai nou sa puna ochii pe masini mai aratoase si au o telecomanda minune care bruiaza sistemul de inchidere centralizat!!Ține frumos degetul apasat incontinuu tu zici ca ai inchis ca auzi sunetul specific ,dar de fapt teapa masina ramane deschisa si uite asa masina ramane pradata , dar "curata"!!!Hoata binenteles minora trimisa la treaba nu a recunoscut nimic pana la perchezitie !!!! Era Sf Filoftea pana in maduva oaselor , dar ce sa vezi in pantaloni avea Ipodul meu mai pe romaneste in chiloti!!! Nu mi am putut recupera si restul bunurilor,dar sper sa se rezolve!! Domnii politisti au dat dovada de profesionalism si tin sa le multumesc frumos cea mai tare faza fiind ca atunci cand au mers la locul faptei, Hoata a actionat telecomanda si asupra masinii lor crezand ca oamneii s au dus la cumparaturi!!CONCLUZIA ESTE CLARA: CHIAR DACA AUZITI CA MASINA S A BLOCAT CAND APASATI EU SINCER APAS DE MULTE ORI DA NA, VERIFICATI PORTIERELE PENTRU CA DESI SUNETUL DE INCHIDERE SE AUDE CE SA VEZI APARE FATA SAU BAIATU CU O TELECOMANDA SI PAC SI PUF TI AU DISPARUT BUNURILE!!!"