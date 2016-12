Lovit de o maşină pe strada Brizei din Constanţa

Lovit de o mașină pe strada Brizei din Constanța

Un tânăr a fost rănit, ieri dimineață, într-un accident rutier care a avut loc pe strada Brizei, din cartierul Poarta 6.Un autoturism marca Dacia Logan, aparținând Pilot Agency, condus de Dumitru Martinescu, de 52 de ani, l-a lovit pe tânărul, care, din spusele șoferului, a ieșit dintr-o scară de bloc în fugă și vorbind la telefonul mobil. „Nici nu am avut timp să-l văd, el s-a lovit, practic, de mașină. Cum am auzit lovitura am oprit”, ne-a declarat șoferul.O ambulanță SMURD a sosit la fața locului și a preluat victima. Șoferul a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul fiind că acesta nu a consumat băuturi alcoolice.După efectuarea cercetărilor la fața locului, polițiștii de la Rutieră au stabilit că Martinescu, în timp ce conducea autoturismul Dacia Logan, cu numărul de înmatriculare CT-22-DGI, pe strada Brizei, către strada Zefirului, l-a surprins și accidentat pe Adrian Nicolae Panta, de 24 de ani, din Constanța, care s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis și fără să se asigure, prin partea dreaptă a conducătorului auto.Victima a fost transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, fiind diagnosticată cu traumatism de coloană cervicală, iar după ce i-au fost făcute toate investigațiile medicale necesare tânărul a plecat acasă.