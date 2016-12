"Lord Of The Dance", la Sala Palatului din Capitală

Ştire online publicată Marţi, 06 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul dansator irlandez Michael Flatley vine la București cu cea mai nouă variantă a spectacolului „Lord Of The Dance” -Dangerous Games, pe scena Sălii Palatului din Capitală, astăzi, de la ora 20.Spectacolul este o abordare nouă a spectacolului „Lord Of The Dance” din multe puncte de vedere. Flatley a decis să păstreze, pentru public, câteva dintre numerele celebre din „Lord of the Dance”, la care au fost adăugate proiecții holografice 3D, un sistem ce combină iluziile optice cu tehnologiile de ultim moment, pentru a crea efecte vizuale tridimensionale. Publicul va fi pentru câteva ore parte a unei lumi mitice în care bătălia dintre personajele pozitive și spiritele rele se va face pe aceeași scenă. Printre artiștii care vor urca pe scena bucureșteană se numără Tom Cunningham, interpretul rolului Dark Lord, Alice Upcott, Little Spirit sau Nadine Coyle, cântăreața ce joacă rolul zeiței Erin.Biletele, cu prețuri cuprinse între 100 de lei și 350 de lei.Prima reprezentație a irlandezilor a avut loc în 1996. În scurt timp, experimentații dansatori au transformat „Lord Of The Dance” în cel mai bun spectacol de dans din lume, realizând de fiecare dată spectacole cu casa închisă. An de an, dansatorii de la „Lord Of The Dance” aduc în România magia luptei dintre bine și rău și a folclorului irlandez, transmise prin dans.Specialiștii „fenomenului Flatley” sunt de părere că „dacă ar exista un Premiu Nobel pentru dans, el ar trebui să-i fie dat lui Michael Flatley și spectacolului său”. Următoarea reprezentație a artiștilor irlandezi în România va avea loc pe 7 octombrie la Sala Sporturilor din Brașov.