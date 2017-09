Litoralul românesc, luat cu asalt de imigranţi. Garda de Coastă, în alertă

5

Pentru Pavel,

Mai Pavele tu sigur faci parte dintr-un ONG de-al lui Soros. Daca i-ti plac asa de mult teroristii musulmani, eu i-ti propun sa i-i iei la tine acasa. Stii tu de ce vin in Europa, invadatorii astia? I-ti spun eu de ce; vin ca sa distruga civilizatia crestin-europeana, ei nu sau integrat in nici-o tara europeana si nici nu se vor integra vreodata. In ochii lor si al religiei lor criminale, noi santem pagani si ne considera inferiori lor.Conform ideologiei lor criminale care se cheama islam, noi trebuie sa disparem, daca nu ne convertim la islam. Asta scrie in coranul lor,sa-i omoare pe cei care nu sant de aceeasi religie cu ei, sa nu aibe prieteni "necredinciosi". Asa sa impus islamul peste toti in lume, cu moarte si cu teroare. Asa ca nu ne compara pe noi romanii cu acesti indivizi fanatici, noi ne-am integrat aproape in totalitate , prin tarile in care am ajuns. Nu Romanii sant aceia care seamana spaima si teroare, peste tot in Europa. Cine sant autorii tuturor atentatelor diabolice, care au inspaimantat tot continentul si nu numai? Cine pune bombe ?, Cine intra cu camioane in plina viteza, in mase de oameni nevinovati?Cine injunghie oameni pe strada? Ai uitat cumva de constanteanca noastra care a fost spulberata de masina teroristului musulman din Londra? Asta este multiculturalismul si globalizarea pe care vor sa ne-o bage cu forta pe gat, cei de la UE , Soros, grupul Bilderberg si toate satanele care propovaduiesc globalismul. GLOBALISM = COMUNISM. GLOBALISM= Stergerea identitatii popoarelor. GLOBALISM = DICTATURA LA SCARA MONDIALA.

Răspuns la: Atitudini mizere de neoameni

Adăugat de : Pavel, ieri, ora 10:30

Cu asalt ?! Adica asa cum a fost in Grecia? Bai ce titluri ! Dar ca litoralul chiar pe bune este luat mereu cu asalt de sute de hoti si alte scursuri...