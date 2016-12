Lipsa spaţiului verde încinge spiritele la Constanţa

5

„Nu ne tăiați copacii ce ne dau umbră și aer curat!”

Nu mai taiati pomii ! Opriti defrișarea pomilor din fata caselor noastre, din orașul nostru ! Nu stiu cine a venit cu ideea tăierii copacilor sau cu minciuna "toaletării" lor în plină vară, atunci când ai cea mai mare nevoie de ei, mi se pare o prostie îngrozitoare, fară nici o justificare, este cred o actiune iratională chiar inumană. Copacii de pe bulevardul 1 Mai, de exemplu, din zona blocurilor H17, vizavi de Liceul SNC din Constanța (si nu numai cei de acolo) au crescut în sfîrșit, din grija locatarilor,... acum vara fac umbră si creează o perdea de verdeață benefică între bulevardul foarte traficat de vehicule de tot felul, plin de praf, de noxe si spatiul locuintelor celor din blocurile de la șosea. Orice om cu bun simt își dă seama de asa ceva si nu ar dori să renunte sub nici un chip la pomii din fata casei lor, pentru că sunt arbori care îi apară cît de cît de poluarea străzii pe vremea asta rea caniculară de vară dar și tot anul atît timp cît sunt verzi. Peste tot in oras,... deși nu avem suficient spatiu verde, se desființează, se defrișează șicel care mai există fară discernamant și fară ca locuitorii să fie întrebati dacă vor sau nu. Cunosc zona si problemele de acolo, copacii aceea ca și alții, probabil sunt vânati de multă vreme de traficantii de lemne,...ei s-au gândit probabil că pomii au crescut suficient și dacă îi taie acum, pînă la iarnă se usucă lemnul și sunt taman buni de vândut pentru foc sau pentru altceva ....este un lemn bun de plop....o mică afacere da !!! Să vedem cine pot fi coniventii afacerii (hoției): administratorul blocului a fost de acord - a cerut cumva tăierea pomilor ?, administrația primăriei a aprobat ?- acolo se plateste o taxă pentru taiere, va venii apoi o firmă agreată (plătită) de primărie să taie copacii si să ia lemnul .... cel puțin toti acestia enumerați aici, castigă căte ceva din sacrificarea pomilor noștrii. Aveți grijă sub mincina "toaletării" vă vor tăia pomii cu totul !!!! Cine va pierde ...???? toti locuitorii din zonă,.. ei vor pierde, vor rămane fară perdeaua de verdeață, fară pomi, fară o zonă de umbră si fară oxigenul dat de arborii cuminți ai locului, Oamenii vor rămâne acum vara în plină caniculă fară nici o protecție de clorofilă. Te întrebi pe bună dreptate ... pentru cine au crescut și ingrijit locatarii pomii. aceștia....pentru cei ce vor acum să îi fure și să îi folosească în scopuri strict personale.....???? Locatatri ai blocului H 17 de pe Bulevardul 1 Mai din Constanta, nu stati în asteptarea călăilor... vi se va face o mare nedreptate prin taierea pomilor din fata locuntelor dumneavoastră, iar acesta este un abuz ireversibil pentru mulți ani de acum în colo, pentru sănătatea famiiliilor a copiilor a întregii comunități. Aveti dreptul fiecare prin lege la spatiu verde, la pomi, la sanătate, la un aer curat, la liniște, nu vă lasați impresionați de administratiile abuzive, fiți solidari...luați atitudine, este în interesul dumneavoastră al tuturor !!! Nu lăsați să vi se fure pomii din fața locuinței !!! Trebuie să protestati de fiecare dată când lucrurile o iau într-o directie greșită, altfel nu se va schimba nimic în țara asta, dimpotrivă va fi mult mai rău !!!! Acum nu lăsati sa vise taie pomii din fata casei,.... mîine veti fi mult mai multi si veti putea schimba lucrurilre în bine în folosul comunitatii din care face ti parte și pe mai departe.... nu ratați momentul, stă în puterea dumneavoastră să vă ajutați unii pe alții !!!! Face ți un protest si inregistrati-l repede la primărie, la prefectură peste tot la ziare, la televiziuni, strigati cât mai tare peste tot ....sunați la 112, la poliție .... cineva va trebuii să vă audă,... noi v-am auzit si vă suntem alături ... Dacă vor venii să taie pomii iesiti cu totii în stradă si protestați, arătați că nu doriti asa ceva,.... abuzurile trebuie demascate repede și împreună, altfel nu pot fi oprite !!!! Inchei amintind un vechi dicton latin: Concordia civium murus urbium - Armonia dintre cetățeni, este zidul orașelor. Doamne ajută ! 1 60 2012 / Constanta