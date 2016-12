Liderul unei grupări care distribuia droguri în preajma liceelor şi facultăţilor va sta după gratii mai bine de şase ani

Liderul unei grupări care distribuia droguri în preajma liceelor și facultăților va sta după gratii mai bine de șase ani

Cinci tineri care sunt acuzați că ar fi făcut trafic de droguri în zona instituțiilor de învățământ din Constanța au fost condamnați de Tribunalul Constanța. Liderul grupării, George Alexandru Pleș-ca, a primit șase ani și patru luni de închisoare cu executare, Cosmin Bogdan Dumitrescu și Costică Munteanu, câte un an de închi-soare cu suspendare, Marian Roșca - un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, iar Mihăiță Zlate - un an de închisoare cu suspendare condiționată. Judecătorii l-au obligat, prin sentință judecătorească, pe George Alexandru Pleșca la plata sumei de 1.800 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, iar restul inculpaților la plata a 350 de lei fiecare. De asemenea, magistrații au dispus distrugerea cantității de 644,5 grame de rezină de canabis confiscată în timpul anchetării celor cinci. Sentința nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel la Curtea de Apel Constanța. Amintim că zece tineri din Constanța, cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, toți elevi și studenți, au pus bazele unei adevărate rețele de trafic de droguri în mediile liceale și universitare din oraș. Grupul, condus de un elev de 19 ani, ajunsese să producă singur o parte din droguri, restul fiind adus prin diferite mijloace din țări din vestul Europei, mai ales Spania. Toată marfa produsă sau importată era vândută apoi tinerilor din liceele și universitățile constănțene. Potrivit polițiștilor, traficanții nu au introdus, în cele două luni de monitorizare, substanțele interzise în unități de învățământ, însă au încercat să le valorifice în alte locații, printre elevi și studenți. Polițiștii Serviciului Antidrog aveau informații despre această rețea încă din luna septembrie 2009. Timp de două luni de zile, anchetatorii i-au supravegheat pe cei zece tineri, le-au urmărit toate mișcările și au monitorizat locurile frecventate de tinerii din liceele și universitățile constănțene, pentru ca la momentul oportun să îi prindă în flagrant. Lovitura de grație acestei rețele a fost dată la data de 19 noiembrie 2009, când oamenii legii au reușit să îl captureze pe George Pleșca, liderul grupării, un elev în vârstă de 19 ani. El a fost prins în flagrant, împreună cu Marian Roșu, de 21 de ani, Cosmin Dumitrescu, de 18 ani, Costică Munteanu, de 18 ani, și un alt tânăr de doar 17 ani, în zona BIG, în timp ce încercau să vândă 700 grame de hașiș cu prețul de 7.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, în cursul cercetărilor a rezultat faptul că George Pleșca este coordonatorul rețelei și a cumpărat drogurile din Spania, racolând tineri cu scopul de a-l ajuta să vândă „marfa” în mediul liceal și universitar. Pe numele suspecților s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară în mod ilegal de droguri de risc și trafic de droguri de risc, fapte prevăzute cu pedepse cuprinse între 3 ani și 20 ani și interzicerea unor drepturi.