Şlepac către Băhăian: „Naşule! De un lucru îmi pare rău, că nu te-am mierlit şi pe tine!“

Șlepac către Băhăian: „Nașule! De un lucru îmi pare rău, că nu te-am mierlit și pe tine!“

Sergiu Băhăian a recunoscut, ieri, în fața judecătorilor de la Tribunalul Constanța, comiterea infracțiunilor de înșelăciune, dar a negat orice implicare a sa în comiterea celor două fapte de instigare la comiterea infracțiunii de omor pentru care este judecat la Constanța. Mai mult decât atât, el a arătat cu degetul către Valentin Șlepac, care ar fi acționat de capul lui în comiterea infracțiunilor de omor și nu instigat de el. Mai mult, Băhăian a menționat că a fost amenințat de Valentin Șlepac în arestul IPJ Constanța și că, în luna martie a.c., Șlepac ar fi pus pe un alt deținut să-i taie picioarele (!). Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș s-au prevalat de dreptul la tăcere și au refuzat să dea vreo declarație în fața magistraților de la Tribunal, menținându-și declarațiile făcute în fața procurorillor. „Șlepac mi-a spus că mă va face sărmăluțe!” „În prezența mai multor prieteni comuni, Valentin Șlepac a spus că-mi va aplica o corecție, că mă va face sărmăluțe!” - a spus, ieri, judecătorilor de la Tribunalul Constanța, Sergiu Băhăian. Mai mult, în urmă cu mai multe luni, când se aflau în arestul IPJ Constanța, Șlepac i-a spus lui Băhăian: „Nașule! De un lucru îmi pare rău, că nu te-am mierlit și pe tine!” El a mai spus că a formulat plângere penală pe numele lui Valentin Șlepac, în martie 2010, pentru că acesta ar fi pus pe un alt deținut să-i taie picioarele (!). El se afla atunci internat în Spitalul Penitenciar Jilava. Plângerea a fost formulată către Parchetul Constanța, dar s-a dat soluție de neîncepere a urmăririi penale, pentru că fapta nu a ajuns să se concretizeze. Șlepac, dator vândut la cămătari În rest, Sergiu Băhăian a povestit și recunoscut comiterea infracțiunii de înșelăciune. „Am avut o relație pur comercială, la început, care, în timp, s-a transformat într-una de prietenie” - a povestit Băhăian despre relația sa cu Șlepac. „Dintr-o discuție cu Valentin Șlepac am înțeles că acesta avea o datorie de 60.000 de euro la un cămătar din Constanța și multe alte datorii care îl presau. Spunea că are vizite foarte dese ale cămătarilor la el acasă” - a mai declarat Băhăian, lăsând să se înțeleagă că din cauza acestor datorii Șlepac era în stare de orice. La inițiativa lui Șlepac a fost pusă la cale o mare afacere, care trebuia să se bazeze pe activități de transport. „Eu și Șlepac nu am vrut să facem o înșelăciune de la început” - a spus Băhăian, numai că, date fiind datoriile și nevoia stringentă de bani pe care fiecare dintre cei implicați în afacere le aveau, ulterior, ei s-au gândit să înșele societățile de leasing cu care au realizat contracte. Sergiu Băhăian a povestit că el era cel care contacta telefonic firmele de leasing, prezentându-se ca fiind un anume „Virgil Neacșu”, director la firma Transrompres. După ce afla ceea ce trebuie făcut pentru ca să fie luate în leasing utilajele pe care puseseră ochii, el îi spunea lui Iovan ce avea de făcut pentru întocmirea dosarelor. Tot Băhăian era cel care purta negocierile cu firmele respective. „Era o perioadă, în România, în care aceste dosare de leasing erau întocmite foarte ușor” - a spus Băhăian, dând de înțeles că formalitățile erau ușor de făcut, iar firmele respective la fel de ușor de înșelat. Iovan, ajutat de Băhăian să nu-și piardă casa Dan Liviu Iovan, inculpatul din acest dosar care este cercetat în stare de libertate, a intrat în afaceri cu Băhăian din cauza datoriilor. „În acea perioadă, Iovan, pe care-l cunoșteam din perioada 2005 - 2006, mi-a spus că are o mare problemă: un împrumut la casă și că a primit niște somații de plată de la bancă. (…) Atunci l-am ajutat cu 400 de milioane de lei vechi, sumă pe care o avea restantă, el mai având apoi de plată aproximativ un miliard de lei vechi. M-a rugat să-i găsesc o afacere pentru a achita datoria, cât și diferența pe care o mai avea de dat pentru casă. I-am spus atunci că urma să facem o capitalizare mascată pentru Șlepac, iar dacă ar fi intrat și el în afacere ar fi putut face rost de banii respectivi” - a mai spus Băhăian. Iovan a fost cel care „i-a făcut rost” lui Șlepac de un administrator pentru una dintre firmele sale, respectiv pe Petrică Captalan (una dintre victime), pe care l-a adus de la Timișoara și prezentat lui Șlepac. Șoferul lui Băhăian s-a împrumutat la cămătari pentru a-și ajuta „șeful” Tot ieri a fost audiat și Edward Mărculescu, care se află, de asemenea, în stare de arest preventiv, însă pentru fapte comise și cercetate la Ialomița, în care Sergiu Băhăian și ceilalți inculpați sunt acuzați de comiterea altor două crime, dar și de înșelăciune. Mărculescu era angajatul „la negru” al lui Băhăian în funcția de șofer. Era plătit cu suma de 500 de euro pe lună și îl slujea de cinci ani. El l-a caracterizat pe Băhăian ca pe o persoană non-violentă și care ajuta pe oricine atunci când era nevoie. „Aproape cinci ani de zile am lucrat pentru Băhăian ca șofer, făcând totodată și atribuțiuni de secretariat. (…) Sentimentul de teamă vizavi de Sergiu Băhăian nu l-am avut niciodată. Tot ceea ce am făcut a fost în virtutea relațiilor angajat - angajator, dar și a încrederii reciproce” - a spus Mărculescu. De asemenea, inculpatul a mai spus că datorează unui cămătar suma de 6.000 de euro, pe care a luat-o împrumut pentru Băhăian. „Pentru mine este o sumă foarte mare, în condițiile în care soția mea trăiește doar din indemnizația de creștere a copilului, care oricum s-a diminuat cu 25%, respectiv din nouă milioane de lei vechi…” - a mai declarat Mărculescu. Magistrații urmează să continue audierile la termenul următor. Amintim că Băhăian a fost trimis în judecată de DIICOT Serviciul Teritorial Constanța pentru că, la finele anului 2007, alături de Valentin Șlepac, ar fi inițiat un grup infracțional organizat, la care ar fi aderat și alte persoane, cu scopul de a înșela mai multe societăți comerciale. Ei foloseau drept „paravan” alți indivizi, care erau făcuți patroni peste noapte, și apoi omorâți, pentru ca anchetatorii să nu ajungă vreodată la adevărații „capi” ai rețelei. Șlepac a fost ajutat îndeaproape de Adrian Grigoraș, un tânăr de 19 ani. Cei doi, potrivit propriilor declarații, nu făceau decât să execute ordinele lui Băhăian. Pe lângă ei, procurorii au mai dispus trimiterea în judecată și a altor trei complici, Dan Liviu Iovan, Edward Mărculescu, și George Florian Oprea, primii doi pentru aderare la grup infracțional și complicitate la înșelăciune, iar cel de-al treilea pentru favorizarea infractorului.