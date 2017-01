Legile devin, în instanţă, piedici în săvârşirea Justiţiei

Deși este un paradox

Legile devin, în instanță, piedici în săvârșirea Justiției

Unul dintre cei mai buni avocați ai Constanței recunoaște că este profund dezamăgit de justiția din România. Cele mai mari probleme nu sunt create de judecători ori procurori, ci de legislația greoaie, care lasă loc la interpretări și creează premize pentru erori judiciare grave, care nu protejează cetățeanul și nici statul, așa cum ar trebui. Apostol Armeanu, prodecan al Baroului Constanța, cu o reputație de necontestat și cu o carieră care și-a pus amprenta în dosare „grele”, cu nume importante ale vremii pe coperte, este privit de colegii lui cu respectul ce se cuvine unui profesionist care se implică, chiar sufletește vorbind, în tot ceea ce face. Argumentele sale, mereu altele, cu care se prezintă în fața magistraților sunt ascultate cu atenție atât de judecători, cât și de colegii săi ori de asistență, completând și confirmând, pe zi ce trece, valoarea unui om de Drept care revoluționează, la fiecare pas, o parte din sistem, veghind, totodată, la respectarea legii. Un avocat bun trebuie să aibă… picioare bune! Lupta pentru dreptate și pentru respectarea drepturilor fiecărui cetățean în parte durează de 28 de ani, dintre care primii zece i-a consumat în postura de „acuzator” (respectiv procuror), din 1992 trecând de partea cealaltă a baricadei, ca avocat. Este de părere că profesia din care face parte și în care aniversează în acest an „majoratul” a evoluat în sens pozitiv după Re-voluție și că, indiferent de nivelul de pregătire din timpul facultății, avocații se perfecționează „la locul de muncă”. „Sunt nenumărate situațiile în care avocați cu rezultate mai slabe în cursul studiilor au devenit avocați foarte buni, indiferent de materie - în penal, în civil, în comercial, în toate materiile și invers” - spune Apostol Armeanu. Cât despre calitățile pe care ar trebui să le aibă un bun avocat…: „Nenumărate!” - spune el - „dar, în primul rând, necesar unui avocat este să aibă picioare bune, să fie perseverent, insistent, să nu se lase niciodată, să ceară mereu, să ridice mereu probleme judecătorului, pentru ca judecătorul să poată să răspundă. Un judecător care nu este întrebat nu are la ce să răspundă și, în felul acesta, totul se diluează, iar progres nu va exista” - spune avocatul care, în mod constant, face toate acestea de câte ori apare în fața magistraților. „Abia în al treilea rând, cred, este importantă pregătirea profesională; foarte importantă, dar abia în al treilea rând…” - ne-a declarat, zâmbind, Apostol Armeanu. Ideea este că „nu avocații cu nume sau cu renume sunt esențiali, căci aceia apar în câteva cauze mai importante. În schimb, avocații care trudesc în fiecare zi - și cred în chestia asta -, aceia care zi de zi apără drepturile omului, fie angajați, fie din oficiu, în cauze mărunte, pentru oameni mărunți - pentru omul obișnuit -, aceia sunt importanți”, este de părere prodecanul Armeanu. Legile - piedici în săvârșirea Justiției În ceea ce privește Justiția din România, avocatul Apostol Armeanu ne-a spus: „în general, sunt dezamăgit, către mijlocul carierei mele ca avocat… Sunt dezamăgit pentru că sistemul de justiție, din păcate, se dovedește a fi destul de ineficient, din perspectiva rezolvării drepturilor individului cel puțin, și aici nu discut despre oameni - despre procurori, despre judecători -, discut despre modul în care sistemul judiciar este reglementat, despre legea penală, legea civilă sau codurile de procedură. Aceste texte nu reglementează pentru a-l ajuta pe individ. De multe ori, legea care reglementează situația unui individ este o piedică în săvârșirea unui act de justiție, a actului de dreptate, cu toate eforturile judecătorului”. Avocatul ne confirmă ceea ce este deja cunoscut: că Justiția din România este greoaie, poate fi „fentată” prin portițe pe care specialiștii în materie le cunosc prea bine, care parcă au fost dinadins lăsate pentru ca cei care comit infracțiunile cele mai grave să rămână nepedepsiți, în timp ce infractorii mărunți să umple închisorile… Cel care este pus să împartă dreptatea se află de multe ori „cu mâinile legate”, în condițiile în care ochii lui văd adevărul, dar acesta se pierde prin proasta reglementare a legii. „Problemele cele mai mari le reprezintă procedurile! Regulile acestea care, sigur, sunt necesare pentru că trebuie să țină procesul penal sau civil într-un cadru unitar, căci trebuie să respecți niște reguli… Și în copilărie, la șotron, dacă aruncai cu piatra peste linie, ieșeai din joc. Așa și aici. Ai călcat peste linia stabilită în acest cadru al regulilor, al procedurilor, ieși din joc, ești în afara procesului (procedurii) penal sau civil!” - ne spune, cu revolta omului care s-a luptat ani de-a rândul cu acest sistem, avocatul Armeanu, iar, câteodată, s-a simțit învins. Procedura de citare, cauză a întârzierii proceselor Ce se poate face pentru ca Justiția să își recapete vigoarea și să nu mai existe dosare „plimbate” între instanțe și parchete, având ca rezultate întârzieri „procedurale” și îngropări „ca la carte” ale dosarelor? „După părerea mea, lucrul cel mai important de rezolvat pentru a grăbi judecata în orice cauză este procedura de citare. Asta trebuie rezolvată!“ - spune avo-catul Armeanu, care s-a lovit ade-sea de astfel de probleme - „Este o abundență de reguli în legătură cu procedura de citare: trebuie să se facă așa, dacă nu se face așa, trebuie să se facă altfel și altfel și… din nou altfel… dar pentru celălalt în alt fel. După părerea mea, pentru procesul penal, cu titlu de exemplu, ar fi suficient ca individul, odată pus sub învinuire sau odată trimis în judecată, să se facă dovada că are cunoștință despre proces și, din momentul acela, nu ar trebui să mai intereseze pe absolut nimeni dacă acest individ este interesat de propria cauză sau nu. La momentul în care l-am citat și este clar că știe de proces, drepturile lui sunt respectate și asigurate. A doua chestiune: procesele penale sunt ținute în loc în general de alăturarea laturii civile și laturii penale. Latura civilă, de regulă, este complexă. Cu multe părți, persoane vătămate, care se constituie părți civile, care vin și-și susțin acțiunea civilă. Procedura de citare cu acestea este ane-voioasă, mai ales că, în general, sunt societăți comerciale. Dar procedura de citare cu societățile comerciale trebuie să urmeze un drum îngrozitor de greoi, de fiecare dată cu posibilități de contestare. Așa se explică și de ce procesele durează mult la fond, de ce în căile de atac se pot invoca nereguli de procedură, de citare viciată la fond, astfel că dosarele se întorc de unde au plecat” - ne-a declarat Apostol Armeanu. Excepții de neconstituționalitate „folosite abuziv” cu efectul evident al tergiversării În ultimii ani, în enorm de multe dosare s-au invocat nenumărate excepții de neconstituționalitate. Iar asta, în cele mai multe dintre cazuri, nu a fost o cale de a „perfecționa” legile, ci doar de tergiversare a judecării dosarelor, pentru că, odată excepția admisă de instanța de fond, cauza este suspendată și ia drumul Curții Constituționale, unde stă cel puțin șase luni în vederea judecării excepției. Apostol Armeanu admite că aceste excepții invocate reprezintă una dintre căile de tergiver-sare a dosarelor, „folosită ca atare, de multe ori cam abuziv”. „Adevărul este că sunt suficiente dispoziții care pot face obiectul unei excepții de necon-stituționalitate, dar, de multe ori, într-adevăr, se discută despre neconstituționalitatea unor dispoziții legale care lucrează de foarte multă vreme… Am asistat la o situație, la Curtea Supremă de Justiție, acum câteva zile, când se invoca a doua excepție de necon-stituționalitate, în recurs, pe niște dispoziții legale care funcționează de atâta și atâta vreme… în condițiile în care s-au mai acordat nu știu câte termene de judecată pentru lipsa apărării… Evident pentru a tergiversa” - spune Armeanu. „Judecătorii simt însă lucrul acesta și, atunci când sesizează astfel de intenții, resping excepțiile ca inadmisibile, motivând și de ce anume. Dar sunt nenumărate altele pe care nu le pot respinge și trebuie să le primească ca atare, mai ales că ei, judecătorii, nu au dreptul să discute asupra fondului excepției, respectiv a conținutului excepției de necontituționalitate. Ei observă doar dacă sunt îndeplinite cele trei condiții stabilite de lege, după care trebuie să trimită dosarul și să-l suspende. În momentul în care va fi modificată, legea Curții Constituționale nu va limita dreptul oricui de a invoca excepții de neconstituționalitate într-un dosar, dar va renun-ța la suspendarea judecății și atunci, probabil, că totul se va rezolva” - a conchis prodecanul Armeanu.