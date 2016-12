Legea Protecţiei Animalelor funcţionează la Cerchezu!

2

Asa s-a intamplat defapt

Pe data de 9 iunie 2013 , stapunul cainelui s-a dus la un vecin sa ia o galeata de apa pentru a dat calului sau sa bea . Pana sa plece a dat drumul cainelui sau sa se plimbe prin curte . In momentul in care a intrat in curtea vecinului cainele (Rino) l-a vazut si s-a dus dupa el . Poarta vecinului era deschisa , iar Rino a intrat in curtea lui . Cainle vecinului a sarit la el , iar Rino s-a aparat . Vecinul a inceput sa strige "Imi omoara cainle !" Stapanul lui Rino a incercat sa-i desparta . Un alt vecin impreuna cu fiul sau au venit la fata locului , avand o sapa in mana si lovindul pe Rino o singura data pe spate . Atunci stapanul lui Rino a fost muscat de catre cainele vecinului de mana si sangerand tot incerca sa-i desparta , iar celalalt vecin la pus pe fiul sau sa-l tina pe stapanul lui Rino de maini , amenintul ca-l omoara daca se apropie . Atunci ia dat doua lovituri in cap si l-a omorat in fata stapanului sau . Dupa care a inceput sa filmeze cu telefonul mobil .