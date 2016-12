Legea avocaţilor, adoptată. Guvernul acuză: "Se asigură un statut de imunitate fără echivalent pentru orice altă profesie"

Legea avocaților, adoptată. Guvernul acuză: "Se asigură un statut de imunitate fără echivalent pentru orice altă profesie"

Ştire online publicată Joi, 05 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele Comisiei juridice, deputatul PNL Ioan Cupșa, a declarat, ieri, că modificările aduse legii avocaturii au fost adoptate în unanimitate, afirmând că legea oferă noi garanții în ceea ce privește secretul informațiilor client - avocat, prevederi criticate dur de către Guvern.„Am adoptat raportul privitor la proiectul de inițiativă legislativă cu nr. 555/2015, ceea ce înseamnă o modificare substanțială la legea avocaturii. Legea avocaturii în forma pe care noi, astăzi, am adoptat-o ține cont atât de interesele celor care fac parte din această profesie a avocaților, de interesele justițiabililor, cei care beneficiază de interesele avocaților, așa cum ține cont și de interesul general”, a afirmat liberalul Ioan Cupșa, avocat membru al Baroului Bihor, adăugând că, personal, consideră că legea este una echilibrată.El a precizat că deputații au adoptat în mare parte amendamentele Senatului, criticate de către Guvern și instituțiile cu atribuții în domeniul justiției, printre care DNA și CSM, pe motiv că ar duce la o formă de imunitate pentru avocați și la un „statut de impunitate fără echivalent”.„În bună măsură au rămas acele modificări de la Senat, unele însă a fost a rândul lor modificate astăzi sau în cursul dezbaterilor anterioare. Sigur, fiecare poate critica acest text legislativ. După ce vom aplica în practică acest text vom ști dacă am greșit sau nu. Votul a fost în unanimitate. Nu au existat dispute nici între grupurile parlamentare”, a subliniat liberalul, citat de Mediafax.El a susținut că se vor putea ridica în continuare înscrisurile pentru infracțiuni grave.„Se vor putea ridica în continuare pentru infracțiunile grave înscrisurile. În continuare se vor putea folosi acele înregistrări, dar precizez pentru infracțiunile cu adevărat grave. Corupția este o infracțiune cu adevărat gravă, dar nu vorbim despre infracțiuni de corupție care se săvârșesc de către avocați, este imposibil, în legătură cu clientul pe care îl reprezintă este vorba despre acele informații pe care le obține avocatul ca urmare a exercitării profesiei sale, de care are absolut nevoie pentru a-l putea apăra în condițiile legii pe clientul său și pentru care era nevoie de confidențiali-tate”, a explicat deputatul PNL, potrivit Mediafax.Astfel, potrivit noii forme a articolul 35, „decanul baroului local sau reprezentantul acestuia participă în mod obligatoriu la efectuarea percheziției desfășurate la sediul profesional al avocatului. Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri și de la măsura confiscării: înscrisurile care conțin comunicări între avocat și clientul său; înscrisurile care conțin consemnări efectuate de către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client; înscrisurile, suporturile de sunet, imagine și date încredințate de către un client al său în vederea exercitării apărării. Exceptările prevăzute la alin. (12) nu se aplică în situația în care din probe rezultă suspiciunea rezonabilă că avocatul a comis infracțiuni în exercitarea activităților specifice profesiei”.Aceste prevederi au fost criticate de Guvern și DNA pe motiv că se creează o formă de imunitate pentru avocați și se asigură „un statut de imunitate fără echivalent pentru orice altă profesie”.