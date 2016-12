Laura Koveşi: "Nu am prins toţi corupţii"

DNA a tras linie

Laura Koveși: "Nu am prins toți corupții"

Direcția Națională Anticorupție, instituție care se bucură de un nivel de încredere de peste 60% în rândul populației, și-a prezentat, ieri, bilanțul pe anul 2015.Fără a trece cu vederea faptul că a fost un an plin, în care mai mulți demnitari au fost trimiși în judecată, punctul culminant al activității procurorilor Anticorupție a fost marcat de trimiterea în judecată a fostului prim ministru al României, Victor Ponta. Lista continuă cu reținerea unui judecător al Curții Constituționale, respectiv Toni Greblă, dar și a primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu. În completare, nimeni altul decât Darius Vâlcov, pe atunci ministru la Finanțe.„Au fost trimiși în judecată peste 1.250 de inculpați pentru fapte de corupție la nivel înalt și mediu, de cinci ori mai mulți miniștri și parlamentari decât în 2013: un prim ministru, cinci miniștri, 16 deputați și cinci senatori. Este cel mai mare număr de demnitari investigați de DNA într-un an. Am instituit măsuri asigurătorii de aproape jumătate de miliard de euro. Sunt cele mai impresionante cifre de la înființarea DNA.Dosarele aflate în lucru ne arată că nu am prins toți corupții.În 2015, cauzele definitiv judecate în mai puțin de un an au crescut cu peste 60%. Unii condamnați nu execută integral pedeapsa stabilită de judecători, iar aceste situații duc la o lipsă de încredere în autoritățile statului. Peste 86% din sesizările de anul trecut provin de la persoane fizice care provin inclusiv de la instituții publice. În acest moment, avem de soluționat peste 7.100 de cauze, dublu față de cât putem soluționa noi într-un an”, a declarat procurorul șef al DNA, Laura Codruța Koveși.