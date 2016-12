Laura Codruţa Kovesi: DNA a făcut apel în dosarul Microsoft

Laura Codruța Kovesi: DNA a făcut apel în dosarul Microsoft

Vineri, 25 Martie 2016

Direcția Națională Anticorupție a făcut apel în dosarul Microsoft, a anunțat vineri procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, citată de Agerpres."În cursul zilei de azi am înregistrat la ÎCCJ cererea de apel, urmează să motivăm în zilele următoare, după ce o să analizăm și motivarea instanței de judecată", a declarat Kovesi, după ce a participat la bilanțul Inspecției judiciare a CSM, întrebată dacă DNA va contesta condamnările din dosarul Microsoft.Ea a spus că nu comentează soluția instanței. "Nu pot să comentez soluția instanței. Ce avem de comentat o să comentăm în scris atunci când vom depune motivarea pentru cererea de apel", a răspuns șefa DNA, întrebată dacă i se par mici condamnările în dosarul Microsoft.Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dat joi sentința în dosarul Microsoft:omul de afaceri Nicolae Dumitru - un an și 6 luni închisoare cu suspendare;fostul ministru Gabriel Sandu - 2 ani cu executare;omul de afaceri Dorin Cocoș - 2 ani cu executare;fostul primar al municipiului Piatra Neamț Gheorghe Ștefan - 3 ani cu executare.În cazul omului de afaceri Nicolae Dumitru, instanța a dispus un termen de supraveghere de 3 ani, acesta fiind obligat să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe o durată de 90 de zile în cadrul Administrației Domeniului Public sector 2. De asemenea, judecătorii au decis încetarea măsurii controlului judiciar.Magistrații au mai decis ca din pedepsele primite de Dorin Cocoș, Gabriel Sandu și Gheorghe Ștefan să fie scăzute perioadele în care aceștia au stat în arest preventiv și arest la domiciliu (aproximativ 8 luni pentru fiecare), fiindu-le interzisă exercitarea unor drepturi civile pe o perioadă de 2 ani, după executarea închisorii.În plus, judecătorii au dispus confiscarea următoarelor sume: un milion de euro de la Dumitru Nicolae; 2.196.035 euro de la Gabriel Sandu; 3.700.000 euro de la Dorin Cocoș; 3.996.360 euro de la Ștefan Gheorghe. Totodată, a fost menținut sechestrul asigurător pe bunurile inculpaților.Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.