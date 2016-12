Lansarea proiectului de prevenire a consumului de droguri ,,NECENZURAT”

Ieri, la sediul Agenției Naționale Antidrog, a avut loc conferința de presă ocazionată de lansarea la nivel național a proiectului de prevenire a consumului de droguri ,,NECENZURAT”.La eveniment au participat dl. chestor de poliție Sorin Oprea, director al Agenției Naționale Antidrog, d-na Marinica Stoian, inspector general în cadrul Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și d-na Diana Șucu, președinte al Fundației Mobexpert.Proiectul face parte dintr-un program european de prevenire a dependenței de droguri promovat de Fundația Internațională „Mentor” și implementat în parteneriat de Agenția Națională Antidrog, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Asociația Internațională a Polițiștilor - Secția Română, Regiunea 6 București, și Fundația Mobexpert.,,NECENZURAT” funcționează în 15 țări din Europa, iar în România, în perioada de pilotare 2009 - 2011, a avut ca beneficiari peste 2500 de elevi, din 80 de clase a VI-a din București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Timișoara, Tulcea. În același interval, proiectul a fost implementat și în Croația, Lituania, Kirghistan și Federația Rusă.Eficiența celor 12 activități ale proiectului a fost dovedită de rezultatele studiului realizat de către OED Piemonte - Piedmont Centre for Drug Addiction Epidemiology și Public Health School - University of Torino, în urma implementării sale în cele 5 țări.De asemenea, în Raportul anual privind situația drogurilor în Europa 2010, realizat de către Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie de la Lisabona, se regăsesc aprecieri importante privind eficiența acestui proiect.În baza acestor considerente, ,,NECENZURAT” a fost inclus pe lista proiectelor finanțate prin H.G. nr. 1102 din 18 septembrie 2008 privind aprobarea Programului național de asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2009-2012.În acest scop, în perioada 2 - 8 decembrie a.c., este programată o activitate de formare prin care vor fi pregătiți 94 de formatori județeni (câte doi formatori de județ), selecționați din rândul specialiștilor în prevenire ai centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog ale ANA, consilierilor școlari din centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE) și profesorilor care au implementat proiectul în anii precedenți.Aceștia vor avea misiunea dezvoltării proiectului la nivelul fiecărui județ, prin formarea cadrelor didactice de gimnaziu și cuprinderea în proiect în următorii ani a unui număr cât mai mare de copii din grupa de vârstă 12-14 ani.