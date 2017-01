Condamnat la 10 ani de închisoare pentru crimă,

Landerl (fost Găină) contestă executarea pedepsei

Autorul crimei de la Club XXI din august 2002, cetățeanul austriac de naționalitate română, Ovidiu Cătălin Landerl (fost Găină), care a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare, contestă executarea pedepsei. La Tribunalul Constanța s-a judecat ieri contestația la executarea pedepsei formulată de bărbat. El a solicitat magistraților ca cererea să fie judecată în ședință secretă, având în vedere că are calitatea de martor protejat într-un dosar instrumentat de DNA. Instanța a decis că ședința de judecată se poate desfășura cu public și a lasat apărarea să susțină cererea formulată. Apărarea a solicitat instanței micșorarea pedepsei aplicate bărbatului, menționându-se faptul că a fost provocat de victimă. În plus, s-a precizat că declarațiile date de Landerl la DNA au condus la descoperirea unor fapte grave împotriva unui clan cunoscut din București și că există prevederi legale, respectiv Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, care i-ar putea favoriza situația. Potrivit unui articol din lege, persoana care are calitatea de martor, și care a comis o infracțiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecății denunță sau facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. În acest sens, apărătorul a depus la dosar o speță similară în care magistrații au dispus micșorarea pedepsei. La rândul lui, reprezentantul Parchetului a cerut respingerea cererii, afirmând că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și că nu există legătură de conexitate între dosarul de la DNA și cel în care a fost condamnat pentru crimă. Instanța a rămas în pronunțare. Reamintim că tânărul a împușcat mortal un cetățean turc de naționalitate kurdă, în noaptea de 11 spre 12 august 2002, într-o discotecă din Mamaia. El a fost arestat preventiv sub acuzația de omor deosebit de grav și deținere ilegală de armă. Potrivit rechizitoriului, Landerl a fost recunoscut de patru persoane din grupul care a asistat la incidentul petrecut în discoteca din Mamaia. El l-a împușcat mortal pe Hasan Huseyn, de 30 de ani, agent de pază, aflat la intrarea în discoteca Club XXI, pe motiv că nu a fost lăsat să intre în discotecă pentru că nu era îmbrăcat decent. Martorii oculari l-au identificat pe criminal, însă acesta era de negăsit. S-a aflat că fusese cazat la hotel „Scandinavia“, dar părăsise camera în aceeași noapte, în jurul orei 4. Imediat s-au format filtre pe străzi și Landerl a fost prins la Urziceni. Procurorii au prelevat probe pentru expertiza balistică, iar specialiștii i-au găsit pe degete pulbere de praf de pușcă.