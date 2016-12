Lacrimi şi durere pe ultimul drum al Adrianei Farcaş. "Criminalul acesta trebuie chinuit. Legile sunt prea blânde pentru el"

Lacrimi și durere pe ultimul drum al Adrianei Farcaș. "Criminalul acesta trebuie chinuit. Legile sunt prea blânde pentru el"

Aproape sleiți de puteri, cei care o cunoșteau pe Adriana și-au găsit puterea să spună câteva cuvinte și să ceară să se facă dreptate, știind însă că decizia justiției nu o va mai aduce înapoi pe femeie. „Nu am cuvinte să-l cata-loghez, va avea Dumnezeu grijă de el. Păcat, era un înger de fată”, spune fina Adrianei Farcaș, completată de o altă apropiată a familiei: „Nu poate fi numit om, este un criminal. Îmi doresc să pățească ce a făcut și el sau să primească închisoare pe viață”. Durerea exprimată în cuvinte de rudele femeii, fac pe oricine să creadă că și o detenție pe viață nu ar fi suficientă pentru a pedepsi ceea ce i-a făcut Adrianei.Ieri, după ora amiezii, trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat de la Casa mortuară de pe strada Badea Cârțan, la Cimitirul Municipal, acolo unde a fost îngropată sub privirile îm-pietrite de durere ale apropiaților.Alături de familia îndoliată, Adriana Farcaș a lăsat în urmă două fetițe, de patru și șase ani, care nu au aflat că mama lor nu mai este printre cei vii. Familia este hotărâtă să ceară ajutor de specialitate în acest caz și să apeleze la un psiholog. „A fost o fată cu bun simț, nu a supărat pe nimeni și era o mamă perfectă pentru copii, doar cuvinte de laudă pentru ea. Criminalul acesta trebuie chinuit, să vadă cum e. Legile sunt prea blânde pentru așa ceva. Exact ce a făcut el, să i se întâmple. Așa îl bagă la pușcărie 20 de ani, scapă după 10 ani și după aceea face ce vrea. Ea era un suflet tânăr, un înger, care a lăsat în urmă două fete. Au spus că le vor duce la psiholog pentru a hotărî cum le vor anunța. Păcat de tinerețea ei, nu merita așa soartă să aibă”, a explicat o prietenă a Adrianei Farcaș.Între timp, ancheta continuă, iar procurorul criminalist Sadîc Zafer susține că încă nu a fost găsită arma crimei, folosită de Nicolae Filimon pentru înjunghierea Adrianei Farcaș. Acesta este de părere că arma putea fi aruncată oriunde, în drumul agresorului către Sibiu. „Arma crimei nu am găsit-o deocamdată, doar avem o descriere a acesteia făcută de către inculpat la momentul audierii, descriere care s-ar potrivi în principiu cu concluziile preliminare ale autopsiei. Cel mai probabil a fost folosit un cuțit de bucătărie dintr-un set, lung de circa 30 de centimetri, potrivit părerii inculpatului, cu o lamă de 20 de cm și lățime de 3 cm. Deși au fost efectuate căutări în zona în care s-a deplasat inculpatul după comiterea presupusei fapte, cuțitul nu a fost găsit nici în cursul serii și nici a doua zi”, a declarat Sadîc Zafer, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.