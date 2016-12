La "vânătoare" de şoferi beţi sau fără permis. Captură bogată!

La "vânătoare" de șoferi beți sau fără permis. Captură bogată!

În week-end-ul ce tocmai s-a încheiat, zeci de polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au organizat și desfășurat o acțiune prin care să-i disciplineze pe conducătorii auto, atât pe cei care se află sub influența băuturilor alcoolice, cât și pe cei care au consumat substanțe cu efect psihoactiv.În urma acțiunii, au fost întocmite cinci dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice și au fost aplicate 17 sancțiuni contravenționale cu o valoare de 15.250 lei. Totodată, au fost reținute opt permise și retrase două certificate de înmatriculare, pentru ITP expirată.În miezul nopții de 29 octombrie, polițiștii au tras pe dreapta un șofer de 47 de ani, din Agigea, care a condus un autoturism, pe DN 39, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În condiții similare a fost găsit și un alt conducător auto, în vârstă de 62 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Lupeni din Medgidia, deși nivelul de alco-olemie nu-i permitea acest lucru.Un alt tânăr, de 23 de ani, din Băneasa, a fost prins beat la volan, pe numele său fiind întocmit dosar penal.Dosare de cercetare penală au fost întocmite și pe numele unor șoferi care au condus vehicule deși nu aveau permis de conducere. Pot confirma polițiștii din cadrul Postului de Poliție Topalu, care au depistat un tânăr de doar 18 ani, din localitatea Gălbiori, care a condus un motoscuter, pe DN 2A, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.De asemenea, un alt „șofer”, din loca-litatea Mihail Kogălniceanu, a fost depistat de agenți chiar în timp ce conducea un autoturism, pe strada Decebal din localitate, fără a avea acest drept, pentru că nu po-seda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.„Polițiștii constănțeni vor acționa permanent pentru salvarea de vieți și sancționarea celor care nu respectă regulile de circulație și pun în pericol traficul rutier, atenționând pe toți participanții la trafic să nu urce la volan dacă au consumat băuturi alcoolice sau substanțe cu efect psihoactiv.Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, șoferii care conduc sub influența băuturilor alcoolice riscă și închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancțiunea prevăzută de lege pen-tru cei depistați în trafic cu o îmbibație alcoolică de peste 0,8 g/l alcool pur în sânge.De asemenea, pe timpul cercetării, permisul de conducere este reținut fără drept de circulație”, este avertismentul polițiștilor din Constanța pentru șoferi.